Desde los comentarios actuales de su ruptura con el cantante Shawn Mendez, su recuperación y el nuevo enfoque de su vida, hasta sus nuevos proyectos de trabajo. La artista ha visto muchos altibajos en su vida pero lo importante es que tiene las ganas e iniciativa de volverse su mejor versión. La actualidad de Camila Cabello está que arde.

Su separación de Shawn y lo que aconteció después

Camila cuenta en una reciente entrevista a la Apple music sus razones de ruptura con Shawn Mendez. Había trabajado de manera muy intensa y sin descanso desde sus 15 años (actualmente tiene 24) y debido a las restricciones de pandemia su trabajo cesó. Nos comenta que estuvo encerrada en su mansión con Shawn y lloraba al menos una vez al día, debido al cambio abrupto de la situación.

Creo que todos entendemos un poco a Camila. Trabajar sin descanso, sin tan siquiera saber quién eres o en quien te estás convirtiendo, estar tan rota y no tener el tiempo para sentirte mal. Es como estar muerta en vida y simplemente funcionas porque no queda más para hacer. En el momento que tus “problemas” cesan sientes que caes y no sabes a dónde.

La ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo a causa de su trabajo fueron la razón principal de su ruptura con el cantante. Camila asegura que aún hay amor entre ambos y la separación fue mutua, ya que necesita tiempo para sanar. Nos cuenta que asiste a terapia y actualmente tiene una visión de la vida muy distinta, ve las cosas de manera más clara.

Sus nuevos proyectos

Por otro lado, se está preparando para participar en la nueva temporada que llega para The Voice, programa similar a The X Factor, de donde ella comenzó. También está muy emocionada por actuar en la Champions League de Paris y solo esperamos que no se sature de trabajo y pueda encontrar un mejor balance en todos los aspectos de su vida.