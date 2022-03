La educación sexual integral es un tema sencillo de describir, pero con algunos retos que enfrentar aún. La información está aparentemente en todos lados y al acceso de todos (la sexualidad no es excepción), lo que cuesta es seleccionar la buena información, que sea asertiva y que realmente resuelva las dudas que tienen niños y adolescentes en los tiempos que viven.

Siendo mamá de 4, incluyendo una pre adolescente y un adolescente, me ocupa buscar los recursos educativos confiables para obtener información de primera mano para que mis hijos, en su afán de estrenar su incipiente independencia y de resolver dudas (que probablemente no comparten conmigo), puedan consultar también.

Crianza y responsabilidad

Los adultos (madres, padres, educadores en general y cuidadores) tenemos una gran responsabilidad en la crianza y un importante rol en la educación sexual. Los menores quieren información basada en evidencia, que rete sus conocimientos y que valide sus emociones. Entender que la educación sexual ya NO puede limitarse simplemente a conocimientos de anatomía y fisiología es una prioridad. Entender también que lo «integral» abarca emociones, sentimientos y corporalidad y que las respuestas no deben dejar fuera ninguno de esos componentes.

La edad para iniciar a nuestros hijos en la educación sexual integral es variable, pero ya no es inteligente esperar a que alguien más tome la iniciativa por nosotros: ni sus amigos, ni sus búsquedas en la red, ni tampoco algo fortuito que despierte sus dudas y complique sus pensamientos. Nos toca acercarnos con amor, certeza y confianza para que nos vean como un apoyo y como un recurso confiable para que ellos tomen decisiones informadas.

¿Cómo hablar de educación sexual?

Tus hijos y los míos van a tener acceso a información sobre sexualidad (estés listo o no; te guste o no; te lo diga o no); dentro y fuera de casa y dentro y fuera de la escuela. Lo mejor es estar a tiempo para ellos y darles lo que realmente los orienta y forma.

También importa tener en cuenta que la manera en que nosotros fuimos educados en temas de sexualidad, puede hoy servirnos de poco o nada frente a los retos que hoy tienen los adolescentes en pleno despertar sexual. Elementos como el confinamiento o el distanciamiento social por pandemia o el acceso a medios electrónicos desde muy corta edad, cambia por completo el escenario de enseñanza. Lo que un adulto aprendió en un texto, una monografía o una clase hace 20 años o más, no se parece en nada a lo que un adolescente quiere ver hoy para resolver sus dudas.

Foto: Cottonbro en Pexels

La idea es quitarle lo incómodo y raro a la educación en sexualidad. Se vale tener acceso a información real y divertida, que venga en formatos atractivos para niños y adolescentes. Hay temas que están pendientes de resolverse aún a nivel mundial, pero que hoy pasan en nuestro país: el matrimonio infantil, el embarazo adolescente, los abortos clandestinos; la transmisión de enfermedades (sida, VPH) y otras de transmisión sexual; la violencia sexual física y digital; el consumo y producción de pornografía infantil; y el día a día del sexting, el grooming, el acoso sexual y el bullying en todos los niveles, es parte de la vida de los adolescentes. La salud emocional y física de niños y adolescentes tiene que ser una prioridad.

Hablar de una educación sexual integral implica…

La pubertad

Orientación sexual

Identidad de género

Autocuidado y autoestima

Higiene menstrual

Relaciones saludables

Enfermedades de transmisión sexual

Reproducción y embarazo

Masculinidad

Feminismo

Expresar emociones y valores

Los pequeños tienen grandes preguntas y la educación sexual «integral» es un derecho; que además, con la información real adecuada a su edad, previene en muchas situaciones de abuso sexual, pues niños y adolescentes sienten más confianza en sus conocimientos y tienen más certeza para identificar situaciones de riesgo y ponerse a salvo o denunciarlas. Se trata de normalizar la manera de hablar y abordar los temas relacionados con la sexualidad en lo cotidiano, con el mismo interés e importancia que damos a que nuestros hijos aprendan y dominen ciertas disciplinas. La información y educación sexual son un recurso de vida.

Padres, educadores y cuidadores en general podemos tener las mejores intenciones, pero no siempre reunimos el conocimiento, o la personalidad o la manera de comunicar lo que sabemos. Amaze es una iniciativa en educación integral en sexualidad diseñada por organizaciones especializadas en el tema en Latinoamérica y el Caribe: Advocates for Youth; answer sex ed, honesty; YTH Youth Tech Health; IPPFWHR Western Hemisphere Region; que busca maximizar recursos educativos para padres, maestros y niños y adolescentes, que nos apoyan para iniciar la conversación.

Aquí 8 ejemplos

Hay algo de lo que nunca hemos hablado antes y creo que es hora de que lo hagamos. ¿Recuerdas cuándo me preguntaste sobre…? ¿Recuerdas cuándo hablábamos acerca de…? Encontré un libro que creo que te va a gustar, podemos leerlo juntos. ¿Sabes qué es la orientación sexual? ¿Qué entiendes si te digo que hay que cuidar la privacidad? Cuando me contaste que tus amigos ya se dieron un beso, ¿qué piensas de ello? En la película que vimos había una escena de… vamos a platicarla.

Los contenidos de Amaze son recomendados para niños entre 10 y 14 años, ofrece la información en videos animados y de corta duración, que además comparte en redes sociales y muchos representados por niños y adolescentes que son embajadores de la iniciativa, lo cual crea un lazo de confianza en la audiencia de las mismas edades y que ofrece recursos para familias y cuidadores. Pueden checarlo en amaze.org/es

Estar listos para «la charla» es importante, no tienes que saberlo todo, pero sí tienes que buscar opciones. Mientras más podamos acompañar a nuestros niños y adolescentes, mejor podremos prepararlos para su interacción social, para que tengan relaciones más estables y sobre todo, para que tomen mejores decisiones.

¿Ya tuviste «la charla»?,

Karla Lara