Ese sonido gutural que hizo Shakira con la lengua durante su presentación en el reciente Super Bowl y que generó miles de memes, canciones con un pavo, gifs, alusiones sexuales con Piqué y hasta ofensas, no fue al azar. Se llama Zaghareet y tiene un contenido cultural súper interesante… ya me muero por contarte.

¿Qué onda con el blrd blrd blrd de Shakira?

Todos sabemos la ascendencia árabe de Shakira Isabel Mebarak Ripoll​​, pues este grito viene de ahí. Te cuento todo sobre el Zaghareet o también conocido como grito árabe. (Ya sabía yo que algún día volvería a contarte algo relacionado al belly dance.)

Zaghareet

Originario del Medio Oriente y África del norte. Se pronuncia «sagarit» y en latín significa «ulular». Es una especie de aullido o grito que solían hacer las mujeres para expresar sentimientos alegres o de dolor. Aplicado desde bodas hasta entierros. Las mujeres en Egipto lo hacían al despedir a sus hombres a la guerra.

Hoy, también se utiliza entre las bailarinas de diferentes danzas orientales y de todas partes del mundo, para animarse durante una presentación o show… ¡justo lo que hizo nuestra querida Shakira-Shakira!

Se realiza con el movimiento rápido de la lengua, tipo «lero lero» de un lado a otro, al mismo tiempo que emanan sonidos guturales elongados y agudos. A veces, se acompaña poniendo la mano encima de la boca, el índice entre nariz y boca, pues en dichas culturas ese ademán significaba «no dejar entrar malos espíritus ni vibras negativas» en la gritante.

Y hablando de alejar malas vibras.

Se provocó todo un revolú por la presentación de ambas en el medio tiempo del Súper Bowl 2020. Yo me incluyo y me quito el sombrero ante los shows de Jlo y Shakira, ¡me emocionaron tanto!, sentí el women power correr por mis venas. Se me resbalan los comentarios anti. También me incluyo en la idea de no ponerlas a competir ni rivalizarlas, para eso estaban los futbolistas…¡sumemos! ¿para qué restar o dividir?