Veamos a la Reina Isabel II en distintos eventos protocolarios de diversos climas, donde sin importar a qué estación correspondieran realmente, son una buena propuesta en modo Senior Royal look, que es el término con el cual están tipificando los expertos en moda a su icónico estilo.

Como buena realeza, la longeva reina vistió a la largo de su vida a todos los diseñadores habidos y por haber, sin embargo, en los recientes años, su particular estilo se volvió un sello personal que pasó a la posteridad junto con ella.

Sin importar la estación climática, -que en Inglaterra sabemos no es tan variada como en este lado-, ese abrigo largo, colorido, guantes y sombreros con flor se volvieron su firma eternamente… además un accesorio muy inglés que también estilizó la monarca, te contamos de cuál se trata.

Primavera

popsugar.com

Un día soleado de 2014, aún a lado de Megan, sosteniendo buqué en mano, la pudimos apreciar con este traje verde lima, sombrero a tono y guantes en transparencia. Se trataba de la conmemoración número 70 del D-Day en el Cementerio Bayeux.

Verano

gettyimages.com // Mark Cuthbert camerapress.com

No sé ustedes pero este fucsia es de mis tonos favoritos de siempre y tan de moda actualmente. La Reina, además de sus abrigos sobre vestidos, guantes y sombrero sello, solía hacer match con el ribete de sus sombrillas. Hay centenares de fotos en las redes sobre este otro accesorio tan solicitado en los climas de Inglaterra.

Otoño

mirror.co.uk

Aquí la vemos en un día que se percibe frío y lluvioso (¿cuál no lo es en Londres?) vistiendo el icónico abrigo, ahora en tono rojo con detalles en piel para aportar ese calor necesario, por eso elegimos este Senior Royal look para otoño. Reiterando lo que les comento del ribete de su sombrilla con sus looks.

Invierno

dailymail.co.uk

Sin duda un día de invierno, la nieve detrás no nos dejará mentir. Aquí la reina utilizó este traje azul cerúleo en tela perceptiblemente gruesa de punto canalé y detalles en negro. No pudieron faltar el sombrero, los guantes, el bolso y la joya a tono. ¿Ya vieron que los zapatos se repiten en todas las imágenes? ¡Seguro eran muchos pares iguales!

Cuéntanos qué te parece el estilo Senior Royal look que nos dejó la Reina Isabel II para la posteridad.