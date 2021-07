Que me atrevo a hacerme el laminado de cejas y que quedo súper feliz. Atendí la invitación de una orgullosa marca mexicana de cejas y pestañas, nacida en Guadalajara. Te cuento de qué trata el procedimiento y qué resultados promete, qué obtuve y para qué tipo de cejas es más recomendable.

Yo tiendo a ser muy reacia cuando de cejas se trata, ya que realmente, el cambio en éstas modifica todas las facciones del rostro. Bien puede quedarte mirada seductora o de señor enojón… por eso no suelo meterme con ellas. Mis cejas son claras, poquitas y si bien tienen linda forma, no son tupidas y puedes encontrar algunos agujeritos. Vaya, que en los 90 estaba perfecta a lo Gwen Steffani en No Doubt. Ahora, con Cara Delevingne y Belinda en escena, hasta Gwen ha engrosado sus cejas.

De qué trata el laminado de cejas

El laminado de cejas también lo encuentras bajo sus nombres tocayos o en inglés: brow lamination, cejas HD o también conocido popularmente como planchado de cejas. *No confundir con tatuaje de cejas, ni cejas postizas ni extensiones ni el famoso Microblading (al cual no me atrevo aun).

La diferencia en Beautiful Brows and Lashes es que su procedimiento cuenta con un sistema de laminación llamado Brow Bomb, el cual es un tratamiento de 3 pasos que brinda cejas perfectas y de aspecto profesional en menos de 30 minutos. Está enriquecido con los mejores ingredientes para garantizar que los vellos de las cejas permanezcan nutridas e hidratadas. Consiste en reestructurar el vello para poder conseguir un aspecto más uniforme.

Los pasos en Beautiful Brows and Lashes

Peinado y forma a tus cejas. Me gustó que se basan en lo que quieres sin imponerte nada acuerdan juntas el diseño y éste es trazado por manos y técnicas profesionales. Tinte. Tienen muchos tonos que basan de acuerdo a tu piel, cabello e interés, yo elegí el café más claro pues no quería un efecto de cambio dramático (por lo que ya les compartí arriba). Tratamiento. Es la parte de la fijación (el famoso laminado de cejas) y te aplican un tratamiento final para mejorar y alargar el proceso.

Aquí estamos en la pose del tinte

Qué promete

Logra un efecto de ceja más poblada, gruesa y natural .

. Te dura de 4 a 8 semanas. (dependiendo de tus cuidados, como no mojarlas mucho ni desmaquillarte con productos de base aceitosa)

Tus cejas lucirán más delineadas y el vello más definido.

lucirán más delineadas y el vello más definido. Aspecto del vello con mayor definición.



¡Y que me hicieron cejas!

No sabía que no tenía cejas hasta que vi mi foto de Antes y Después ;P

¡Me encantó el resultado!

Mi foto real del Antes y Después

La marca Beautiful Brows and Lashes tiene productos importados de Inglaterra para cuidar, crecer y definir tus cejas y pestañas con la más alta calidad de ingredientes desde casa.

¡Prueba su fórmula especial de aceite de ricino (castor oil)!

Duo y plantillas para marcar las cejas, Fab Brows

Tratamiento perfeccionador de cejas y pestañas, Brow and Lashes TOXX

También trabajan el rizado permanente (o lifting) de pestañas.

Platícanos cómo ves esta técnica y si la has probado en los comentarios aquí debajo o muéstranos una storie en @kenarevista #laminadodecejas