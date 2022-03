Cuando hablamos de las nominadas a los Óscares muchas veces se tiene la idea de lo más top de lo top. Esas películas que te mueve sentimientos de pies a cabeza o que tienen algo sobresaliente en la manera de narrar. Creemos que son películas que pasarán a la historia y que quienes las seleccionaron vieron TOOOOODO lo que se produjo el año anterior y son personas muy sabiondas de apreciación cinematográfica.

¿No?

Las nominadas al Óscar nos dan una idea de lo más relevante en habla inglesa y anotamos las nominadas a películas de habla no inglesa porque la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos es LA AUTORIDAD en el rubro. Con mayúscula.

La Academia es una organización dirigida por artistas que avanza el arte y la ciencia cinematográfica. La misión de la Academia es preservar el pasado, honrar el presente y moldear el futuro del cine. Está compuesta por más de 7,000 miembros, cuyos logros los han distinguido en la industria del cine. La Academia fomenta cooperación entre líderes creativos para el progreso cultural, de preservación, educación y tecnología; reconoce logros sobresalientes a través de su programa de Oscar, el evento de entretenimiento más prestigioso del mundo; alienta la cooperación en la investigación técnica y el mejoramiento de métodos y equipo; proporciona un foro común y un lugar de encuentro para diversas artes relacionadas con la cinematografía; representa el punto de vista de los verdaderos creadores de la cinematografía; y promueve actividades educativas para la comunidad profesional y el público. La Academia fue organizada en mayo de 1927 como una corporación sin fines de lucro.*

¿Pero tienen buen gusto?

Parece chiste mi pregunta, pero no lo es.

Este es mi punto de vista y será muy muy objetable, pero el gusto es totalmente subjetivo. Además de que hay ciertos intereses y agendas escondidas que están detrás de la selección de títulos.

Si la mayoría de los siete mil miembros dicen que una película es sobresaliente es porque lo es.

Pero como les decía, hay agendas escondidas y gustos para todo. Por ejemplo, después de las manifestaciones por falta de representación de afrodescendientes, asiáticos y, por supuesto, mujeres, se trató de buscar un balance y una cuota por llenar. ¿Merecida? Quizá sí, quizá no. ¿Necesaria? Sin duda.

Yo puedo hablar como feminista y por las mujeres, pero aplica a cualquier minoría. Digo que cómo podemos llegar a ciertos puestos directivos o, en este caso, a ser nominadas si no se nos da oportunidad para llegar a puestos en donde brillemos. O sea: ¿cuántas mujeres nominadas a Mejor Dirección hemos visto en la historia de los Óscares?

Siete.

Y han ganado: dos.

Una, dos. DOS.

SIETE. DOS.

Lo pongo en mayúsculas porque es escandaloso.

Ahora que hemos visto (¿ya la viste?) Turning Red y que ha generado muchísima conversación, nos dimos cuenta que una compañía tan importante como Pixar apenas han dejado que una mujer dirija en solitario una película. Sí, Turning Red es la primera ocasión que esto sucede.

Así que si nos vamos solo por razones de cuota y no de «merecimiento» quizá no estamos viendo los mejores trabajos y esto es porque no se nos ha dado la oportunidad de ganar ese merecimiento real. El club de Toby no nos ha dejado. Y el club de Toby representa a los privilegiados totales: hombres blancos poderosos.

Otra vez parecería que me estoy desviando del tema, pero les juro que mi punto es que no vemos lo mejor de lo mejor porque a) quizá eso mejor no ha llegado a las manos de los poderosos y b) porque lo mejor está por venir si se nos da la oportunidad.

Historias que reflejan lo que me interesa

No a mí sino a las personas que eligen a las nominadas a los Óscares. ¿Qué me importa a mí, qué me es relevante a mí? Hay películas que son políticamente correctas o que les parecen necesarias, pero que quizá no sean lo mejor de ese año como Nomadland o Green book. Pero hay otras que brillan por su gran producción y nada más, pero que arrasan con taquilla y suspiros. Tal como:

¿Titanic fue la mejor película de ese año? Estoy SEGURA que no. Una producción muy bien hecha, se le reconoce, pero ¿una película que trascenderá el tiempo? No lo creo.

Pero quizá al señor seleccionador le movió el recuerdo de su abuela migrante o qué sé yo. Muchas veces nos fijamos en lo que nos es cercano… o en lo que hay que mencionar porque toca mencionarse.

¿Y por qué nos llama tanto la atención la entrega y las nominadas a los Óscares?

Bueno, porque es glamuroso, porque sí queremos ver las películas nominadas -pensamos que alguna será realmente buena y l@s cinéfil@s queremos ver buen cine-, porque viene de Hollywood, la que parecería la mayor y más importante productora de cine en el mundo pero no lo es: Bollywood de India y Nollywood, la nigeriana, comparten y muchas veces superan la cantidad de producciones cinematográficas.

Entonces, realmente es porque viene del mayor productor y consumidor de productos pop en el mundo. El que nos ha hecho creer que es referencia. Y sí, puedo asegurar que todavía, lo es.

Hollywood, nos guste o no, es referencia porque aunque no produzca la mayor cantidad de películas -o las mejores- siguen siendo las más vistas a nivel global.

Además, son generadores de estrellas. Y eso no es cualquier cosa. Como en Corea hay Idols, en Hollywood hay divas y divos, seres que están más allá de lo humano, estrellas, pues. Eso conquista.

Recordemos que nuestra Salmita era famosísima en las telenovelas, pero fue hasta que dio el salto a la frontera norte que fue reconocida a nivel internacional.

Así que nos guste o no, los Óscares siguen siendo referencia. ¿Las mejores películas del año? Eso dependerá de cada quien. Las mías, en general, no.

¿Pero quién soy yo para decirle a alguien que TIENE que gustarle tal o cual cosa? ¿No creen?

Foto principal por formulario PxHere

* Fuente: La ACADEMIA en su versión en español.