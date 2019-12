Diciembre es el mes de regalos y en esta ocasión, tenemos 6 libros sobre la Navidad.. , ¡aunque ya haya pasado! ¡Qué buen detalle para los amantes de la literatura y la lectura!

Definitivamente la lectura nos nutre, nos llena y cultiva nuestra mente y alma y por qué no leer y saber un poco más sobre esta temporada tan deliciosa del año ¡conoce más sobre la navidad!

Para que no estés perdida y sepas cuáles son esos libros ideales para regalar durante este mes, te dejamos algunas opciones que te aseguro, encantarán…

Libros sobre Navidad

¡Los milagros de navidad existen!

1.- Un cuento de Navidad. Un clásico de Charles Dickens escrito en 1843 y la historia más adaptada de la literatura navideña. La trama gira sobre un viejo gruñón llamado Ebenezer Scrooge, quien es visitado por los fantasmas del pasado, presente y futuro. La lección es que nunca es demasiado tarde para cambiar y convertirse en una mejor persona.

2.- Navidad en las montañas. La obra de Ignacio Manuel Altamirano narra el encuentro entre un soldado y un sacerdote que, por razones del destino, celebran juntos la Navidad en un pequeño pueblo perdido en la montaña. A pesar de las diferencias ideológicas, los personajes encuentran paz y armonía en el lugar menos esperado.

3.- Las cartas del padre de la Navidad. Suena increíble, pero el legendario autor de El Señor de los Anillos escribió una serie de cartas a sus hijos sobre la vida de Santa Claus en el Polo Norte. Este libro nos permite ver el lado más sensible y paternal de J. R. R. R. Tolkien.

Más allá del Grinch

1.- Vanka. Cuenta la historia de un niño huérfano que escribe una carta a su abuelo en Nochebuena. El niño cuenta la difícil vida de abuso psicológico que vive en la casa de un zapatero. Parte de una colección de cuentos, el talento narrativo de Antón Chéjov nos permite ver una realidad más fría que el invierno en Rusia.

2.- Krampus: El Señor de la Navidad. No hay nada que represente más el lado obscuro de la Navidad que Krampus, el símbolo de estas fechas en Europa Central, quien devora a los niños que se han portado mal durante todo el año. El artista Brom nos introduce en una guerra entre la criatura demoniaca y Santa Claus a través de un sombrío cuento.

3.- Cuentos de Navidad. Esta compilación reúne a grandes maestros de la escritura. Tu corazón podría romperse con las trágicas historias de Vanka de Anton Chéjov y The Little Match Girl de Christian Andersen, que ilustran que la Navidad no siempre es felicidad para todos.

Estas historias te ayudarán a entender el verdadero significado de la Navidad y sin duda, podrás trasladarte imaginariamente a vidas fantásticas que dejan una enseñanza maravillosa.

Información sugerida por: Scribd.

