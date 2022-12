La protagonista de la serie televisiva La Piloto, Livia Brito, ha declarado meses atrás que este 2023 hará lo humanamente imposible para cumplir su sueño. ¿De forma natural o por tratamientos? Lo cierto es que la actriz no duda en aumentar unos kilitos de más y dar vida.

Quedar embarazada es un sueño para la mayoría de nosotras pero para Livia esto se ha convertido en un hermoso reto. Es tanto su empeño o ilusión que la actriz aseguró alejarse de los escenarios y horas eternas de grabaciones.

Declaraciones de la actriz al respecto

Fue por medio de un en vivo a través de sus cuentas sociales que reveló las diferentes evaluaciones a las que se ha sometió para asegurar sus condiciones optimas en salud y poder dar este gran paso, su embarazo.

«Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no», comenzó con este abre boca. Seguidamente añadió:

«Mi productora que es Televisa tenía planeada hacer la segunda parte de la desalmada, iba a comenzar en febrero las grabaciones y yo estaba super emocionada, yo lo quería hacer. Tuve platica con los productores, con los jefes y les dije que yo estaba planeando quedarme embarazada, pues yo creo que ya llegó el momento y por eso se detuvo un poquito la producción de La Desalmada 2», continuó.

Finalmente puntualizó: «voy a empezar a hacer contenido exclusivo, como ya les dije, ya estoy trabajando en eso». Con esto ella podría adelanta que podría hacer público su proceso y por qué no, monetizar con el mismo.

Su pareja actual pareja y entrenador, Mariano Martínez han sobrellevado el tema y han congeniado en la decisión de la estrella.

Cuerpazo de Livia Brito

¿Quién no se ha quedado perpleja viendo el cuerpazo de la actriz? Para llegar a este punto ella ha trabajado arduamente, entre ejercicios y dietas, han sido los básicos de la actriz y claro, el apoyo de su pareja que como mencioné anteriormente, es su entrenador particular.

Podría retomar el cuerpo después del embarazo? Si se dedica como lo ha hecho hasta ahora, rotundamente si. Miremos algunas publicaciones e imaginémosla con pancita: