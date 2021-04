Vanessa Kirby ha sorprendido con su papel protagónico en Pieces of a Woman y también como la princesa Margaret en las primeras partes de The Crown. Es una mujer que además de su talento, deja atónitos a todos sus seguidores con sus looks en todos los eventos. ¡Recordemos algunas de sus elecciones de moda!

Kirby es nominada a la mejor actriz en el Oscar por su papel en Piezas de una mujer. Papel devastador que muestra el dolor de una madre tras la pérdida de su pequeña recién nacida. Sin duda, esta interpretación ha golpeado mucho a madres y padres que han pasado por situaciones similares.

Vamos a recordar algunos looks de la actual nominada al Oscar a mejor actriz, y coméntanos cuál de todas sus prendas es tu favorita.

¡Síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna nota de KENA!

Instagram, Facebook, Pinterest y Twitter.