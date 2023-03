Veamos 3 looks que te orientarán a vestir elegante y sencilla para eventos cotidianos. Recuerda que la frescura de un outfit es indispensable para mujeres avasallantes.

Elegante y sencilla: 3 looks inspiradores

Look 1: vestido largo, con escote moderado

Este look es un plus para un evento importante o casual en cualquier día de la semana. Si quieres lucir fresca, elegante y poderosa, no dudes en usar uno de estos con escotes moderados, es decir, muestra piel pero de una manera sutil.

¿Te fijaste de los zapatos y la bolsa? Con este look no es necesario usar tacones con brillos para transmitir elegancia. Unas sandalias de corcho son suficientes para derrochar elegancia y jovialidad. El estilo de la cartera debe ir en combinación con los zapatos, tal cual como se muestra en la foto.

El peinado y los accesorios son claves para darle el toque que queremos a este estilo, no los pases por alto.

2- Look 2: Pants bota ancha con camisa blanca transparentes

Una buena camisa blanca no puede faltar en nuestro closet. Estas blusas reflejan sutileza, elegancia y sencillez en su máximo esplendor, por lo que no podemos dejar de tenerlas como opción irrefutable.

Adicionalmente, los pantalones bota ancha regresan con todo y entran en este conteo de elegancia y glam. No importa el color o el estampado, solo procura que el esta pieza sea de tu talla exacta para que puedas lucir la silueta de tu cuerpo, tal cual es.

Look 3: Jean con blaizer

¿Y quién dijo que un jean y un bleizer no forman la dupla perfecta? Mira cómo podemos recrear un look comodidad y frescura, añadido a un estilo elegante y muy predominante.

Podemos notar que los colores son equilibrados, por lo tanto, podemos jugar perfecto con el diseño y color de los zapatos, carteras, etc. Sin embargo, no dudes en jugar con las tonalidades de tu outfit, puedes apostar por un solo tono o lucir colores vivos (que también están de moda).