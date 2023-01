Si aún no has hecho ese reset anual y no sabes ni por dónde comenzar a planear tus propósitos del 2023, esta es una buena dirección. Con ayuda de estos 8 pilares del autocuidado podrás diseñar tus metas y objetivos para cada área de tu vida.

1 Físico

¿Cuáles son las ideas de metas para el autocuidado físico? Comer saludable y hacer ejercicio, por su puesto. Para crear algo realizable debes planteártelo de manera más específica. ¿Irás al gym o desde casa? ¿Practicarás algún deporte en específico? ¿En qué horario y día vas a practicar? ¿Lo harás sola o con amigos? Realiza el mismo ejercicio con la alimentación balanceada.

2 Mental

El autocuidado mental tiene mucho por donde abarcar. ¿Leerás libros de auto ayuda, psicología, un poco de ambos? ¿Cuáles serán? ¿Acudirás a un psicólogo o terapeuta? ¿Te abrirás a nuevos cambios? ¿Tienes en mente a la persona que deseas ser?

3 Emocional

Esto está muy aunado a lo anterior, necesitas tener un poco de madurez mental para también desarrollar la emocional. ¿Tienes bloqueos emocionales? ¿No estás emocionalmente disponible? ¿Sientes inseguridad con tu pareja o grupo de amigos? ¿Qué vas a hacer al respecto?

4 Ambiental

Ya sea en tu hogar, trabajo o áreas de esparcimiento comunes. ¿Puedes mejorar o cambiar tu ambiente? ¿En qué aspecto deseas cambiarlo? ¿Por dónde comenzar?

5 Financiero

Las finanzas es un pilar muy importante en nuestras vidas y mantener un balance es primordial para todo lo demás. ¿Cuentas con un sistema financiero y te funciona? ¿Cuánto quieres ahorrar este año o trimestre? ¿Deseas viajar? ¿Deseas adquirir algo muy costoso? ¿Cómo harás para pagarlo sin que afecte tus gastos básicos?

6 Social

Las personas que nos rodean influyen directamente en nuestra vida. Aprende a distanciarte o alejarte de quien no te trae paz. Evalúa tu círculo íntimo. ¿Te sientes atacado por alguien de allí? ¿Le expresaste tus emociones? ¿Lo sigue haciendo o todo se arregló? Siempre es bueno cultivar la inteligencia social.

7 Recreativo

¿Qué nuevo hábito deseas aprender? ¿Qué nueva técnica deseas adquirir? ¿Cómo puedes reforzar lo que ya sabes? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos creativos?

8 Espiritual

¿Meditas? ¿Haces yoga? ¿Tienes alguna meta sobre ello para este año?

¿Qué te han parecido los 8 pilares del autocuidado?