Los sí y los no en el cuidado de los ojos

Los ojos son una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo y la mayoría de las personas no le prestan la atención que realmente requieren. Es por eso, que debemos atenderlos y saber algunos tips para el cuidarlos.

Algunos malestares como irritación, cansancio o ardor son muy comunes por el estilo de vida actual (la exposición prolongada a pantallas, manejar por muchas horas, desvelos, etc.) para remediarlos muchas veces se recurre a soluciones caseras que podrían no ser la mejor opción y es por eso, que debemos saber qué es lo adecuado o no.

¡Tips para el cuidado de los ojos!

Aquí te dejo 3 sencillitas recomendaciones que te van a encantar. Son fáciles de aplicar, pero fiables y súper sanas.

1. Lavar los ojos con agua natural: Diariamente se almacenan partículas en el interior de los ojos, nacimiento de las pestañas y los párpados, por ello, lo ideal es limpiarlos al menos cada tercer día con agua natural que puede ayudar a eliminar partículas o sustancias ajenas. Al hacerlo evita tallarlos porque se podría causar laceración corneal o irritación ocular. Adicional a la limpieza, se recomienda aplicar fomentos de agua caliente, esto ayudará a que no se acumulen secreciones y tener un aseo correcto. Posterior a la limpieza externa, aplica una o dos gotas de Manzanilla Sophia en cada ojo para obtener un óptimo descanso y limpieza. Antes de aplicarlas es recomendable lavarse las manos, no tocar la punta del gotero con los dedos, las pestañas o con cualquier superficie y tapar inmediatamente después de cada uso.

2. ¿Desmaquillarse cuenta cómo limpieza? El maquillaje en ojos puede obstruir los poros. Desmaquillarse, diariamente, es importante para evitar la acumulación de impurezas, se debe retirar correctamente todo el maquillaje no solo de la piel, también de las pestañas. Si esto se realiza con un producto a base de aceite, se recomienda limpiar nuevamente con un algodón húmedo para retirar totalmente el producto. Para limpiar cualquier residuo dentro del ojo, es aconsejable aplicar Manzanilla Sophia, por ejemplo, como paso final de la rutina de limpieza diaria.



3. ¿Té de manzanilla en los ojos? La manzanilla es una flor con propiedades antiinflamatorias, tomarla en té ayuda a calmar algunos malestares. Un remedio casero muy popular es aplicar un par de gotas de té en los ojos, sin embargo, hacerlo no es lo ideal. Se debe conocer la concentración y la cantidad de compuestos, así como las características de osmolaridad y pH de cualquier producto que se aplique directamente en los ojos, busca soluciones avaladas por oftalmólogos.

Fuente: Manzanilla Sophia