El love language o lenguaje de amor es la manera en la que una persona demuestra el afecto sin decir con palabras lo que siente. Cada uno de nosotros tenemos uno o varios y puede ser distinto para cualquiera.

¿Qué pasa cuando una persona tiene un love language, que no es compatible con el receptor de esa muestra de amor? ¿Está bien que el receptor no lo acepte o hace mal en no aceptarlo como el emisor de afecto espera que lo haga?

Emisor

Cuando un acto se hace de manera desinteresada sin esperar algo a cambio, se hace por lo bien que esto se siente. Sin embargo, es natural y muy humano que esperemos una expresión de agrado, (incluso a veces de reconocimiento) eso que dice “aprecio este detalle”. Es lo natural al recibir afecto, ¿o no? Sin embargo, esto rompería con ese mito del llamado, “acto desinteresado”.

Receptor

Es algo natural, recibir afecto por un detalle, pero no siempre sucede de esta manera. Está el tipo de persona que no sabe cómo reaccionar a las demostraciones de afecto, también las que no le interesan en lo absoluto. Para las primeras, las que simplemente no saben cómo reaccionar y lo hacen de manera apática, ¿está bien hacerlo? Pero, ojo, si hablan de distintas maneras el lenguaje del amor, quizá ni siquiera note «el detalle» de cariño que esa persona está teniendo.

El don de la libertad

En definitiva, esa persona está en toda libertad de actuar como se le plazca y nada le ata a ser recíproco de la misma manera (OJO, esto es básico, pues que uno hable con un lenguaje del amor no significa que el otro lo haga igual). A veces no es mezquindad, simplemente forma parte de su ser. Sin embargo, actuar de manera tan neutral puede llegar a herir los sentimientos de quien realiza el acto con la mejor de las intenciones.

El receptor no está obligado a fingir una alegría que no puede sentir o no sabe cómo expresar, pero gracias a ello el emisor, que hace todo de manera desinteresada y con todo el amor del mundo sale un poco herido. Por eso, es muy importante conocer cuál es el lenguaje del amor propio y el de nuestra pareja, si es que te interesa demostrarle al otro u otra que es apreciado o apreciada.

Si te gustaría que profundicemos más sobre el love language, déjanos comentarios y lo haremos.