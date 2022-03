¿Has visto Madres paralelas? Es un film nominado al Óscar, pero ¿será realmente merecedor de este premio? Miremos algunos detalles de esta película y esperemos…

Todo comienza cuando Janis y Ana se tropiezan en la habitación de un hospital para traer al mundo a sus bebés. Casualmente (o causalmente) ambas quedaron embarazas sin planificación alguna, estando solteras.

Madres paralelas y sus curiosidades

La realidad de Ana VS la de Janis

Te contaré solo parte de la sinopsis:

Ana (Milena Smit) es una adolescente traumada por el hecho de haber quedado en cinta. El susto y el arrepentimiento quedó con ella todos los días del embarazo.

En cambio Janis (Penélope Cruz) es una chica de mediana edad, sin miedos ni arrepentimiento alguno. Es muy positiva y de buena vibra. Esta trama confirma que los polos opuestos se consiguen y se atraen.

Almodóvar, director de Madres paralelas, hace presente y muy descriptivas las dos caras de la moneda en un embarazo. Por un lado, supo mostrar los detalles de una maternidad feliz y deseada; pero por otro lado, todos los pesares que sufre una mujer cuando sale embarazada sin el mínimo deseo ni interés.

¿Qué pasará en el desarrollo de este film? No dejes de verla y opinar si es o no merecedora del Óscar.

Madres Paralelas y su reparto

Penélope Cruz

Milena Smit

Israel Elejalde

Aitana Sánchez-Gijón

Rossy de Palma

Julieta Serrano

Adelfa Calvo

Ainhoa Santamaría

Daniela Santiago

Julio Manrique

Inma Ochoa

Trinidad Iglesias

Almodóvar y Cruz: más de un proyecto juntos

No sé si ya sabías, pero no es la primera vez que el director y Cruz se juntan para contar, a través de la gran pantalla una historia de maternidad.

Todo sobre mi madre fue un film lanzado en 1999 y fue el ganador del Óscar como la película extranjera. En esta ocasión, Cruz hizo de una monja embarazada y seropositiva. ¿La viste?

Posteriormente, en el año 2006, Cruz triunfó y tuvo merecido el premio al Óscar por su interpretación de Raimunda en Volver. La trama de esta peli es reflexiva: «Raimunda está alejada de su madre, que puede o no estar muerta. La maternidad es a la vez sagrada y espinosa en el mundo de Almodóvar, una propuesta profundamente gratificante, pero compleja», destaco la actriz.

Penélope Cruz dice…

Cuando Penélope recibe el guión de Madres paralelas, le sorprendió el proyecto y admitió que la exigencia de este proyecto era bastante prometedor. Sin embargo, no se rindió y logró superar las expectativas del papel. “Cuando me envió el guion, me quedé alucinada”, dice Cruz.

“Es uno de los personajes más exigentes y difíciles que he interpretado. Pero lo digo con una sonrisa, claro, porque me siento muy afortunada de que confíe tanto en mí», reiteró la estrella de Hollywood.