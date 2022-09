Sin importar la razón o “traumas” vividos, ninguna clase de manipulación emocional tiene justificación. Una persona que busca de manipularte simplemente no le importas ni lo que piensas o sientes, simplemente necesitan lograr lo que ellos necesitan… lo que sea que eso sea. Es por ello que aprender a identificarlas es imprescindible para evitar caer en ellas.

1 Ghosting

Es el primer tipo de manipulación emocional de la lista y uno de los más rastreros. El ghosting se refiere a cortar todo trato y comunicación de un día para el otro y sin dar explicaciones. Las redes sociales facilitan muchísimo dicha acción. Es fácil chatear o video llamarse con alguien pero más fácil aún es dejar de hacerlo.

2 Orbiting

Muy similar al anterior. La persona en cuestión deja de hablarte, no contesta mensajes ni llamadas pero tiene interacción con tus publicaciones. Le da like a tus fotos, deja comentarios, etc. Esto lo hacen para, de alguna manera no perder una opción, es decir tú, pero sin comprometerse realmente.

3 Gaslighting

Manipular a una persona hasta el punto en el que dude de todo y se convierta en la culpable en vez de la víctima. Comentarios como “eso jamás ocurrió” o “no lo hice con esta intención” son comunes en esta práctica. El victimario te hará dudar constantemente de tu juicio y generará muchísima confusión.

4 Benching

Esta práctica es la de dar falsas esperanzas de un posible vínculo de amistad o de alguna otra clase de relación. Es como darle atención de manera periódica a una persona mientras ven otras opciones y así no quedarse con ninguna. Tener a alguien en la espera, jugar con lo que podría sentir la víctima de su manipulación emocional.

5 Zombing

Cuando esa persona con la que manteníamos alguna clase de vínculo desaparece, realiza el gosthing pero luego vuelve sin razón alguna ni explicaciones a tu vida. Esa clase de relación a la larga puede crear muchos problemas y mucho miedo al abandono e incluso generar apego.

Una persona inmadura emocional y sin ninguna clase de responsabilidad afectiva apelará a esta clase de prácticas rastreras para herirte. Alguien que hace algo como esto y con toda la mala intención del mundo realmente no le interesas.