Manipulación por culpa: es horrible rodearse de una persona que desacredita lo que sientes. Que siempre debe estar por encima de ti y piensa que sufre mucho más que tú y que sus problemas sean más importantes que los tuyos.

Que te estés ahogando con las ganas de explotar, por exteriorizar cómo te sientes, ganas de gritar incluidas y te controles porque no quieres crear un drama o no quieres que la otra persona se sienta atacada.

Tú solo quieres hacerle ver de la manera más civilizada, que las cosas que hace o dice te molestan. ¿Y para qué? Para que diga que lo estás tratando mal, lo «hieres» y se salga de la habitación sin escucharte. Que te quiera hacer sentir como una persona horrible que ataca sin razón alguna. Muchas veces esto suena a gaslighting, ¿verdad?

Lo peor de todo es que sabes que eso iba a pasar porque ya ha pasado muchas veces, aún así le das otra oportunidad. Otra oportunidad para que te haga acumular más ira en tu interior. Ira de la que no te puedes deshacer porque estás completamente sola.

No tienes a nadie con quien hablar de ello sin sentirte juzgada o no puedes comentarlo con la suficiente seriedad que la situación merece. Crees que tus amigos o familiares te juzgarán o crees que mereces todo lo que te pasa y no buscas ninguna clase de ayuda porque quizá, «exageras la situación» o «las cosas jamás pasaron como tú dices», tal como él te lo pinta.

Evita la manipulación por culpa

Esto es lo siente una persona encarcelada por la manipulación con culpa, una rama de las actitudes tóxicas muy sucia. En casos como estos el problema nunca eres tú sino la otra persona.

Por más que pienses que no puedes dejarlo, por más dura que sea tu situación siempre hay alguna solución pero no debes encerrarte en sólo ver lo negativo. No puedes dejar que la otra persona gane, que te haga sentir menos porque te aseguro que NO lo mereces.

No existe ninguna justificación para las conductas tóxicas y esta no es la excepción. Te puedo asegurar que a la persona que lo hace no le importas, así que busca apoyo emocional y te prometo, que si te alejas de esa persona tu vida va a mejorar drásticamente. No esperes que ese otro cambie, eso JAMÁS pasará.

Aquí te damos más información sobre esta forma de manipulación y cómo manejar el Gaslighting.