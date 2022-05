Ya varias veces hemos hablado de las razones de tanta Vitamina C en productos de belleza y todas las bondades que nos ofrecen: aclarante, desmanchadora e iluminadora son las tres principales. Pues las líneas han crecido y más marcas se han unido añadiendo vitamina C en productos de belleza, te mostramos novedades que probamos y nos gustaron.

Varias líneas y para todos los presupuestos son las que se han acercado a este poderoso elixir que además de lo antes mencionado, también ilumina el rostro aportando ese lindo glow, funciona como antifatiga y aporta antioxidantes, entre otras bondades de la vitamina C en productos de belleza que puedes consultar: aquí.

TOP 5: Vitamina C en productos de belleza.

Vichy Liftactiv

Tanto el suero ultra concentrado (que de hecho huele a Vitamina C) como la crema de día, Liftactiv Supreme, son una dupla reavivadora del rostro, que además de combatir y suavizar las líneas de expresión, elimina la apariencia de fatiga y nutre desde dentro con su poder anti oxidante.

Natura Bissé C+C Vitamin

Pudimos probar pequeñas muestras de su colección C+C Vitamin. Todo bien, pero destacaría dos productos: el Splash, que es una loción revitalizan en spray para cualquier momento del día y que me hizo maravillas en la playa. Como el after Sun que es una crema que aplicas después del bronceado, que lo potencia, apacigua y lo hace ver más dorado.

Endocare-C

Este producto no es tan común de encontrar, lo probé y me maravilló que su efecto fue inmediato. Si tu rostro se ve fatigado, Endocare-C Peel Gel ilumina, refresca y repara al instante. Esta película en gel se aplica como una mascarilla con brocha y es de las que se retiran como gelatina a los 20 minutos). Vienen 5 sobres en la cajita. Esta es súper buena para un evento especial.

Garnier Vitamina C

Si su maravilloso suero Express Aclara te había gustado: más que felices, porque ya hicieron todo una línea muy completa con casi una decena de productos. Entre ellos tengo que destacar dos que ya probé: Agua Micelar para lograr un Tono Uniforme con Vitamina C, además de desmaquillar y limpiar como solo las mécelas pueden, ésta va unificar tu tono y colaborar con la batalla contra las manchas. Y el segundo, sería su Tratamiento Hidratante con color todo en uno, que sería una especie de bb Cream que tiene FPS del 50, ¡wow!

Images-Blood Orange

Esta marca asiática, realmente no muy conocida de este lado, tiene un suero vasto en vitamina C y ácido hialurónico, combinación que es de lo mejor si de piel de «pompa de bebé» (como decimos en México) estamos pretendiendo. Unas cuantas gotas de Blood Orange repartidas por el rostro y al instante obtienes brillo e hidratación profunda.

Anew Antioxidante con Vitamina C

Esta es la novedad total: la marca especializada de cuidado de la piel de Avon, Anew, acaba de relanzar sus formulaciones con Vitamina C. Como es totalmente nueva, no hemos probado demasiado, pero podemos afirmar que: la textura del tónico es fresca (huele fuerte, hay que advertir) y la textura del suero es en aceite, lo que amarán las que prefieren ese formato. Lo interesante es que contienen 10% de vitamina C, lo que lo hace un poderoso antioxidante que viene empacado de manera adecuada para que no se oxide y pierda sus efectos.

Y te doy un extra tip de mi cosecha…

Yo me tomo un Redoxon efervescente una o dos veces por semana, ya saben que la Inner Beauty (belleza ingerible) también cuenta.

Déjanos tus comentarios, ¿eres fan de la vitamina C en productos de belleza?