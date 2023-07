Seguramente has escuchado acerca de la meditación, y cómo ha sido practicada por personas de todo el mundo a través de miles de años. ¿Aún no te has animado en sumergirte en el mundo del mindfulness? Te compartimos unos consejos para primerizas.

Podrás pensar que requiere de años de práctica y dedicación, que es solamente para personas enfocadas, solitarias y espirituales y que no corresponden al público en general, pero no es así.

Digamos que te despiertas de mal humor y quieres cambiar tu perspectiva para enfocarte más en la felicidad. Primero tú necesitas aclarar tus pensamientos y el desorden del día o de la semana que ocupan tu mente: así es la vida, ¿no?, de ahí es que la meditación es una gran herramienta para lograrlo.

5 consejos para empezar a meditar

Una vez que hayas optado por la idea de la meditación, tu próxima pregunta probablemente sea cómo debes de hacerlo correctamente.

«Lo que siempre le digo a la gente es que es mejor comenzar por determinar qué esperas obtener y tener un plan de cómo quieres que sea», introduce Gallien.

1. Empieza una meditación guiada

“Algunas personas pueden meditar sin nada, pero la mayoría utiliza meditaciones guiadas,” comenta Gallien. “Esto te libera de la tarea porque solo tienes que escuchar y estar presente en el momento”.

Hay gran cantidad de aplicaciones que ofrecen meditaciones guiadas, algunas con costo. También puedes encontrar meditaciones guiadas a través de videos o podcasts.

“La oración también puede ser una forma de meditación, y algunas otras personas meditan enfocando sus pensamientos después de leer un diario o de otra manera”, dice Gallien. “Todo esto es más difícil, especialmente si eres nuevo en la meditación, así que siempre te recomiendo comenzar con las guiadas para que puedas tener una mejor idea de cómo es meditar».

2. Considera que tipo de pensamientos te benefician más

Todos buscamos cosas diferentes, por lo que es importante comenzar por determinar qué es lo que quieres obtener de la meditación. No te preocupes, hay muchas opciones, incluidas meditaciones guiadas para dormir, para la energía, felicidad y mucho más.

«Tal vez quieras comenzar tu día con energía positiva o terminar tu ajetreado día con paz y tranquilidad», comenta Gallien. «Hay todo tipo de meditaciones guiadas para elegir, y es importante asegurarte de conectarte específicamente con las que más te beneficiarán».

3. Mantén una duración corta y empieza a construir desde ahí

Si bien puedes estar tentado a sumergirte directamente en una meditación de 30 minutos, Gallien te recomienda comenzar con una de solo cinco minutos más o menos. «Es difícil comenzar con una meditación más larga ya que es probable que tu capacidad de atención no pueda llevar el ritmo», analiza Gallien. “De cinco o diez minutos, es mucho más probable.

Incluso puedes descubrir que quieres más una vez que hayas terminado, y eso puede ser una motivación para tratar de meditar más tiempo la próxima vez». En cuanto a la frecuencia con la que hay que meditar, Gallien recomienda comenzar practicando un par de veces por semana y construir a partir de ahí.

4. Crea el ambiente propicio

Mientras meditas, necesitarás un espacio que no ofrezca distracciones, como tu cuarto o un patio. Pero puede ser dentro de tu coche antes de ir al trabajo. Cualquier lugar que sea tranquilo y que no desvíe tu atención, funciona.

“Es también importante establecer el tono, empezando por un lugar lleno de quietud,” subraya Gallien. “Tal vez para ti signifique meditar al momento de dormir o al despertar. Incluso tal vez el momento del día no importa y escuchas una canción o lees un libro, justo antes de comenzar tu meditación”.

5. Sigue intentando

No te preocupes si no terminas tu meditación. Gallien enfatiza que no debes tomarlo como una señal de que la meditación no es para ti.

“El mayor consejo que les puedo dar es decirle a la gente que aunque no les guste la meditación sigan intentándolo”, menciona la trabajadora social del Hospital Houston Methodist. “Existe una meditación para cada uno, especialmente si hablamos de meditaciones guiadas. Solo sigue intentándolo y no te rindas”.

Si estás haciendo una meditación guiada de 5 minutos para dormir, y te duermes antes de terminarla es maravilloso porque cumpliste con tu objetivo acota Gallien.

