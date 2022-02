¿A quién no le gusta tomarse su cafecito cuando empieza el día? Si eres de este TEAM, debes saber que además de un habito, ingerir café adecuadamente hace que tu memoria funcione al 100%. ¿Quieres saber cómo?

Un estudio realizado por Boukje van Gelder y sus colegas en el año 2017, publicado en la National Library of Medicine, analizó a 100 hombres durante 10 años para verificar si el café contribuía con su avance cognitivo o por el contrario, podría ser causa de su deterioro.

Los investigadores descubrieron que quienes tomaban café tenían menos deterioro cognitivo que los que no lo hacían. De acuerdo con el estudio, los beneficios son mayores cuando se toman tres tazas al día (no más y no menos).

Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Harvard Medical School y autora de This is Your Brain on Food, explica que el café tiene tres puntos que hay que tener en cuenta en relación con el cerebro y sus funciones:

Los micronutrientes del café ayudan a prevenir daños de los tejidos por los radicales libres a los que el cuerpo se expone todos los días.

a los que el cuerpo se expone todos los días. Los granos de café contienen trigonelina, que activa los antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos del cerebro.

La cafeína aumenta la serotonina y la acetilcolina, lo que estimula al cerebro y estabiliza la barrera hematoencefálica (que impide la entrada de bacterias). Del mismo modo, la especialista afirma que el café tiene beneficios para la memoria cuando se toma con moderación (recordemos que todo en exceso, hace daño). Se debe ingerir de una forma específica para proteger el cerebro y las capacidades de la memoria: 1- Toma café en casa. ¡Evita comprarlo! No está mal ir a pasar una tarde en una cafetería y tomarse un marroncito; sin embargo, tomarlo en casa resultaría más beneficioso para tu salud… y para tu bolsillo. Pero el gasto no es lo único a tomar en cuenta: Puedes controlar el consumo del azúcar y evitas consumir productos procesados que inflaman el cerebro (es una teoría científicamente comprobada). 2- Café por la mañana, siempre un buen plan. Puedes aceptar hacerlo como una rutina matutina, siendo esta una de las formas que ayudan a mantener el cerebro en optimas condiciones. Seguramente te habrás dado cuenta que, cuando consumes café por la mañana, las energías se triplican y automáticamente mejora tu estado de ánimo. Punto a tu favor para mayor productividad y concentración.

Recuerda algo: no excedas con la cantidad. Puedes ingerir una taza de café solo por la mañana, ya que la cafeína afecta los patrones del sueño si decides ingerirlo muy tarde.