Nos gusten o no, hay tendencias que no se escaparán en la moda 2022 y sí, te daré una lista aunque a mí no me gusten. Ya te iré diciendo las razones.

Estuve consultando a mis expertas en moda tiktokeras -las amo- y he visto algunas que se repiten, otras siento que son pasajeras, otras no han salido desde hace varios años -cof, oversized, cof- y bueno… aquí va el recuento.

Moda 2022: ¿la usarías?

Bolsos acolchados

Estas me gustan porque siento que hasta de almohada pueden servir en caso de emergencia.

Como mucho de lo que veremos en moda 2022 tiene un toque súper retro y, a la vez, siento que son prácticas y útiles… no como las micro bolsas -que siguen en tendencia- pero que no son en lo absoluto guardan cosas.

Zapatos con plataformas… enoooormes

No soy fan pero ¿qué se le puede hacer?

Es culpa de estos zapatos:

Seguramente serán cómodos y sí que nos aumentan centímetros -nada mal para las chiquitas como yo-, pero por alguna razón siento que será uno de esos gastos no necesarios ya que pasarán en 5, 4, 3… Es mi sentir, claro. O sea, mi consejo: no gastes fortunas en algo tan trendy que puede durarte solo tres meses en tendencia.

Mi MEJOR recomendación: corre al clóset de tu mamá o abuela y ruega porque todavía tenga algo original de la época… y que sea de tu mismo número.

También se usarán los mocasines o tipo Oxford con plataformas grandes, como estos de Mango.

Las minifaldas

No sé en qué momento estuvieron fuera de moda, pero ahora se consideran totalmente top.

Mini mini, es decir, lo más chiquita que se pueda. En todas las pasarelas se están viendo y ahora que hace frío un must es combinarlas con medias gruesas de colores, ¡esa sí que es mi tendencia!

Si tú eres como yo que tiene un punto focal importante en las piernas, será nuestra elección del año… ¡no importa la edad!

Y si es mini micro a la cadera, estará aún más en tendencia:

Brillos para todo

Seguimos en la onda con lentejuelas a todas horas del día. Ya te he escrito con ideas para usarlas en las fiestas, pero sin duda puedes utilizarlas para cualquier ocasión.

Para que sepas cómo usarlas, te dejo el video de Diva Lomas, nuestra coach de estilo fav (no se asusten, sí que la sigo solo que saqué el código de la web… ya saben).

Traer el color del año en prendas

Esta no es una tendencia nueva sino que cada año se usa, pero lo que cambia es justo, la tonalidad.

Puedes usar una pieza o todo el outfit. Te decimos que es muy probable que este tono dé mucha luz al rostro.

Acá te dejamos ideas y el significado de este color que, confieso, es de mis favoritos.

¿Por cuál te decides?