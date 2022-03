El multitasking o multitareas es descrito como la habilidad de los seres humanos en concentrarnos en varias tareas al mismo tiempo, pero… ¿qué tan cierto es esto? ¿Diversas partes de nuestro cerebro enfocan su atención en diferentes cosas? ¿Esto es tan bueno como lo pintan y realmente reduce el tiempo del trabajo? Si alguna vez intentaste concentrarte en varias cosas al mismo tiempo, de seguro que sabrás la respuesta.

Qué NO es multitasking

En un principio, el multitasking se refería a un sistema informático capaz de realizar varias tareas a la vez: ejecutar programas en segundo plano, almacenar datos en la RAM, etc. Se comenzó a utilizar esta definición para las personas que realizan diversas tareas al mismo tiempo, en la actualidad es incluso requerido en algunos campos laborales. Lo que no debe confundirse con multitasking es realizar varias tareas en un periodo de tiempo (6 tareas en un día). Esto no es ser multitareas, sino ser productiva.

¿Qué pasa en nuestro cerebro al practicar multitasking?

Realmente es obvio, pero debido a la cultura de la productividad, tan arraigada en nuestros días, hay quienes creen que esto es un hábito positivo. La realidad es que no hacemos muchas tareas al mismo tiempo, cambiamos de una tarea a otra de manera muy rápida. Al cambiar de manera tan abrupta, generalmente, no procesamos toda la información necesaria para comprender la actividad en la que nos queremos enfocar.

¿Qué pasa en nuestro cerebro al concentrarnos en una sola tarea?

Según estudios, el cerebro tarda alrededor de unos 20 minutos en concentrarse realmente en cierta actividad. Cuando centramos nuestra atención en una sola tarea, hay más posibilidad de terminar muy rápido y entrar en un estado de flujo en el que realizamos dicha actividad de manera casi automática y sin mucho esfuerzo.

En resumen y en términos generales, el multitasking es, de hecho, una práctica negativa para tu concentración y salud mental. Puede incluso llegar a matar las neuronas de tu cerebro, por lo que no es recomendable. Lo mejor siempre será un paso a la vez, ya que como dice el refrán: «el que mucho abarca poco aprieta».