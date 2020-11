He leído que las nuevas generaciones no saben bien qué es el SIDA y, de hecho, que existe. Yo crecí en una época en donde había muchísima información en medios hablando de la enfermedad provocada por el VIH y sí tengo la sensación de que ha bajado esa información. Así que hablar de este tema, que no ha desaparecido, es importante.

Las y los chicas y chicos están teniendo relaciones sexuales sin protección y eso, como muchas sabemos, no solo expone a embarazos no deseados sino a enfermedades de transmisión sexual. Así que esta nueva metodología de prevención, es, para nosotras, una noticia.

Nos acercamos a Rodrigo Moheno, secretario general de Fundación Mexico Vivo, para que nos contara más al respecto.

Cuéntanos, ¿qué es PrEP?

PrEP son las siglas de Profilaxis PreExposición, que es un método integral para prevenir el VIH. Consiste en la ingesta diaria de una pastilla bajo seguimiento médico y exámenes regulares de laboratorio. Este tratamiento se suma a otros métodos de prevención como el uso del condón.

¿O sea, es una medida preventiva?

Así es, es una de las estrategias de prevención combinada, como te mencionaba, se debe usar en conjunto con el condón para prevenir otras infecciones de transmisión sexual, no solo VIH.

Otras estrategias preventivas son: la educación integral de la sexualidad o el tratamiento antirretroviral. En Ciudades como Londres, Nueva York o San Francisco ha sido una política con grandes éxitos para disminuir nuevas infecciones desde hace varias años ya. La evidencia científica ha demostrado su eficacia de sobre manera.

Leí que para ustedes, este debería de ser un Derecho Humano, ¿por qué?

Porque la salud es un Derecho Humano, que incluye la prevención. El derecho a la salud está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros tratados internacionales que ha firmado el Estado Mexicano. Consecuentemente, el gobierno tiene la responsabilidad de legislar en materia de salud, prevención y, específicamente PrEP. La Sociedad Civil ha tenido una participación importante, pero no puede hacerlo sola.

¿Cuáles son los números actuales de VIH en México?

Hasta el segundo trimestre del 2020, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles registró un total de 310,990 casos positivos a VIH desde que empezó la epidemia en 1983. Actualmente hay 185,091 personas diagnosticadas con el virus y casi el 50% se detecta en fase de SIDA. Pero debemos de considerar que hay más personas que viven con el virus y aún no lo saben.

¿A qué se debe esto?

Son muchos los factores que intervienen, por un lado la falta de educación integral de la sexualidad, que genera una baja percepción de riesgo y auto cuidado; así como limitado acceso a información y servicios de salud. El estigma asociado al VIH también impide que las personas se hagan pruebas de detección o accedan a tratamiento antirretroviral a tiempo.

Retomando lo que digo al principio, ¿sientes que ha habido una en campañas de concientización o qué ha pasado?

Me parece que ha habido campañas, pero no han tenido la difusión suficiente, además no basta con campañas, es algo que se debe incluir en la educación formal, en todos los grados académicos. Actualmente, casi la mitad de las personas seropositivas a VIH (49.4%) son jóvenes de 15 a 29 años. Por otra parte debe aumentar el acceso gratuito a insumos de prevención por parte de los servicios de salud pública.

¿Por qué es importante hablar de VIH?

Porque siguen muriendo personas a causa del SIDA, aún no hemos ganado esa batalla, y debemos hacer todo lo posible para prevenirlo.

Es importante hablar de sexualidad, no sólo de VIH, para poder acceder al máximo grado de salud alcanzable. Recordemos que la salud sexual no se limita a lo biológico, también tiene componentes psicológicos y sociales. Mientras no erradiquemos el estigma asociado al VIH no habrá pruebas o tratamientos antirretrovirales que alcancen para terminar con esta epidemia… que se ha dejado de lado por atender la de COVID.

¿Algún último consejo?

Tengamos presente que la prevención reduce costos de atención sanitaria y evita el impacto físico, psicológico y social que implica recibir un diagnóstico de VIH. PrEP es una herramienta eficaz para la prevención y para acercarnos a la meta 90-90-90 de ONUSIDA.