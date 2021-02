Existen varios memes sarcásticos sobre el amor vegane, cómo es que se idealiza que la pareja lo sea o en su defecto, la soltería es la única alternativa. Muchas personas que practican esta postura y la permean en cada área de su vida tienen muy claro que desean encontrar a su vegan love, otres son más flexibles y pueden darse la oportunidad con alguien no vegane.

Para ahondar acerca de este tema y desde su experiencia, Jessica González Castro, fundadora de Casa Animal Playa del Carmen y vocera en México de la ONG Million Dollar Vegan comenta que en el amor no cabe la intolerancia a alguien por el sólo hecho de no ser vegane.

“Tenía discusiones cada semana con mi esposo, quien no es vegano. A él le toco vivir mi transición y nuestra vida empezó a cambiar. Él por su parte me tuvo mucha paciencia, me escuchó y aceptó mis decisiones. Yo he aprendido a corresponder y lo más importante, a saber que una persona no se define completamente por el hecho de ser vegan o no”.

Non vegan, no love?

Es evidente que la vida en pareja trae consigo variadas dificultades, y si a esto le sumas que tu significant other aún consume animales, ¿qué pasa, rompo la relación? No necesariamente, depende de muchos aspectos. Si lo analizamos, en cada entono social del día a día nos enfrentaremos a situaciones de comensalidad híbrida, donde nuestros amigues, familiares y compis están degustando algún animalito inocente. Jessica recomienda ser asertivos al comunicarnos con nuestra pareja, convertir cada desafío en fortaleza para que la relación cuente con una base sólida y de empatía, “hay que aprender a comunicar tus sentimientos y lograr que la otra persona entienda lo que el veganismo es para ti y lo que significa, especialmente cuando tu trabajo y todo lo que haces, como en mi caso, es sobre veganismo”.

Asimismo, la activista considera que los no veganes -parejas o no-, se pueden convertir en grandes aliadas y aliados, porque te apoyan con tu causa aunque no sea la propia, respetan tus puntos de vista y te respaldan por quien eres y por lo que crees. “Muchos vegans se dan cuenta de que cuando la persona no vegana en su vida se convierte en una persona aliada vegana es totalmente posible disfrutar de una relación segura y conectada”, agrega convencida.

El idealizar las relaciones evidentemente no sólo se concentra en los veganes, pero entonces, ¿qué otra cosa se debe tomar en cuenta la persona vegane si tiene planes de vivir con su non vegan mate? Jessica insiste en priorizar la empatía, la comunicación asertiva y la tolerancia como las prácticas clave en una relación sana entre este tipo de parejas. “Kevin es mi aliado, él entiende por qué dedico mi vida al veganismo e incluso ha sido parte fundamental para que yo pueda seguir adelante con mi activismo. Sin su ayuda yo no habría alcanzado muchos de mis logros actuales. Hemos aprendido a hacer acuerdos y más que nada, a respetar nuestros caminos”.

Hablemos de pactos

Sobre estos mismos acuerdos que pueden pactar, Jessica da algunas recomendaciones como informarse en pareja, ver un documental sobre veganismo cada cuando, ir a un evento activista, asistir a talleres o clases de cocina y definitivamente conciliar lo que habrá o no en el refrigerador y por ende, lo que se ha o no de preparar para comer.



“Yo me comprometí a hacer platillos deliciosos y que le gusten a Kevin, a estas alturas ya sé lo que le agrada y lo sobrellevamos de forma agradable. Cuando salimos a comer siempre vamos a lugares donde existan opciones veganas, obviamente él no me lleva a lugares donde huela a carne asada, sirvan la langosta viva o donde estén los pedazos de carne a la vista, él entiende que este tipo de situaciones son alarmantes para mi bienestar”.

Por otro lado, Jessica asegura que es sano sacar la relación del contexto del veganismo, hacer actividades paralelas, divertidas y que no precisamente tengan relación alguna con el tema. Asimismo recomienda enfáticamente respetar los procesos personales, evitar juzgar o etiquetar al no vegane, especialmente si es tu persona amada.

“Cuanto más preparadas estamos para seguir navegando en un mundo no vegano, más fácil será para nosotras seguir adelante y entender a las personas que no son veganas”, asegura.

Estarán de acuerdo conmigo si concluyo con este cuestionamiento: ¿qué es el veganismo sino el amor por el otre…?

¡Viva el amor y #GoVegan!