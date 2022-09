¿Alguna vez has probado los camarones rebosados? Si tu respuesta es sí y te encantaron de seguro amarás esta receta. El pollo con limón tiene un toque bastante similar, tan similar que casi no podrás diferenciar el uno sin el otro. No digo que sea un sustituto pero no cabe dudas que es una buena comida trampa. Si intentas que los comensales adivinen, probablemente no den con la respuesta.

¿Cómo prepararlo?

Ingredientes

4 Pechugas de pollo

Jugo de 2 limones grandes

Vinagre

Pimienta o especia picante (opcional)

Ajo en polvo

2 huevos

Harina de trigo

Preparación

Toma las pechugas de pollo, pínchalas con un tenedor y córtalas en cuadritos, o rectángulos. Cuando esté lista pásalas a un bowl profundo y agrega la especia picante, el ajo en polvo y posteriormente el jugo de dos limones con un poco de vinagre. Remueve un poco para que se impregne mejor del marinado. Preferiblemente, debe estar completamente sumergido en la mezcla, sino intenta conseguir un bowl que logre lo deseado o agrega un poco más de limón y vinagre.

Deja el pollo en esta mezcla por al menos 3 horas y pasados este tiempo estará listo para el siguiente paso. Calienta una olla con suficiente aceite a fuego medio alto. En un bowl, agrega los huevos y en el otro la harina. Pasa los trozos de pollo primero por huevo y luego por la harina una o dos veces cada uno, antes de llevarlo al aceite hirviendo.

Cuando se doren muy bien, llévalos a un plato con papel absorbente y estarán listos. Puedes servir con arroz y colocar unas rodajas de limón para agregar por encima y te aseguro que será tu nuevo vicio culinario.

Intenta sazonar con otras especias para conseguir variaciones de sabor. También puedes pasarlos por panko en vez de harina para dar ese extra de crocante.

¿Intentarás esta receta de pollo con limón?