Diseña tu look con prendas en tendencia que le sumen a tu outfit ese toque totalmente moderno. Te presentamos diferentes propuestas que te servirán de guía e inspiración.

Suma toque fem a tu outfit: prendas tendencia y disponibles en México

Con estampados

Los estampados son nuestros favoritos en verano, por eso, siempre serán tendencia en estas temporadas. Este vestido midi de escote recto y tirantes anchos, cinturón lazada en mismo tejido con pespuntes marcados y cierre frontal con botones es una buena propuesta para ti. Lo puedes conseguir en $1.599 pesos.

Abre paso al look metalizado

Si aún no te has arriesgado a lucir prendas metalizadas, este es el momento. Puedes empezar presumiendo este top bandeau coated metalizado, color plata. Se adapta perfecto con jeans, faldas, leggins, cuero, etc. Además, puedes complementar perfecto con una chamarra. Lo consigues el $ 399 pesos.

Vestido camisón

Los vestidos camisones son piezas versátiles y multifuncionales. En verano estás destinada a presumir tus piernas con orgullo, y en invierno puedes adecuarlo con medias finas y botines cortos o largos. Es una de las prendas que actualmente no deberían faltar en tu cóset. Por ejemplo, este vestido en tela tipo seda puedes conseguirlo en $307 pesos.

Plisado & Satén el match perfecto

Una pieza de satén con plisados que caigan de forma libre es todo lo que merecemos. Es una moda que encanta y es muy usada hasta para las fiestas nocturnas. Puedes usarlo en blusas, pantalones, chaquetas y vestidos. Por ejemplo, para una fiesta formal puedes usar este vestido de satén con plisados perfectos, ¡amarás! Puedes conseguirlo en $ 1,699 pesos.

Conjunto empresarial, con pantalones palazo

Este tipo de look no lo debes descartar, además, es ideal para asistir a eventos importantes, citas, entrevistas laborales e incluso, para el diario en oficina. ¿Qué dices? Este conjunto muy classy formado con una camiseta de manga farol y estampado de plantas en esos pantalones de pierna ancha lo puedes conseguir en $432 pesos.

Ahora, déjanos saber cuál look te gustó más.

Imagen de halayalex en Freepik