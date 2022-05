Paula Echeverría aprovechó con todo este calor y reveló su producto secreto para lucir siempre una piel lozana y bronceada.

No sé si te has fijado, pero en las publicaciones que hace la actriz en sus redes sociales, luce una piel radiante, súper brillante y con un bronceado bastante particular.

Afortunadamente Paula soltó la sopa y contó cómo logra esa textura y ese color tan característico. Dato que sin duda, no hay que dejar pasar desapercibido.

Ella afirma que para lograr esa piel bronceada utiliza solo un producto, se trata de un activador del bronceado. Son Soul es el causante de este efecto de belleza en nuestra piel.

“Siempre me preguntáis por él y siempre me decís que está agotado, así que el que avisa no es traidor”, escribió dando a entender con sus palabras que en la actualidad está disponible, para todo el que desea tener la piel con un color cobrizo.

Piel bronceada de Paula es un sueño

Mira la piel de la actriz y anímate a lucir tu piel bronceada todo el año.







Foto: @pau_eche en Itg

Lo que debes saber de este producto de belleza:

Es un potente activador del bronceado que, además, nos protege de los signos de la edad e intensifica el bronceado en solo unos días.

Te comparto a continuación los beneficios que sin duda, Echeverría ama y seguramente tu también lo harás al probarlo:

El bronceado dura más tiempo

Prepara la piel para el sol

Ayuda a un bronceado sublime.

Potente activador del bronceado que usa Echeverría

Otros aceleradores de bronceado

Aquí te menciono otros productos activadores de bronceado que aparte de dar esa tonalidad soñada, te nutre e hidrata la piel: