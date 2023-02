Cuando los productos se califican como veganos, significa que no contienen ingredientes animales ni derivados de estos. Mira estas opciones que puedes usar para tu bien.

Te mostramos algunas opciones que puedes usar sin problemas y con seguridad.

Las facial sheet mask se han convertido en un éxito gracias a la practicidad. Sin embargo, la gran mayoría de estas poseen materiales sintéticos que alargan su tiempo de descomposición.

Organizaciones y grupos que luchan por el derecho y trato digno a cualquier animal, se han manifestado en contra de las marcas de belleza y cuidado personal que utilizan el testeo animal para probar los lanzamientos antes de salir al mercado. Este producto está libre de crueldad animal.

La crema facial de Escualeno + Ácido Hialurónico, es una crema hidratante y humectante que ayuda a reparar la barrera de la piel sin dejar sensación grasosa. Sus ingredientes dan un efecto rellenador y suavizante, apta para todo tipo de pieles, con textura ligera ideal para pieles jóvenes de uso diario.

El escualeno se ha convertido en un ingrediente estrella al retener de los aceite naturales de nuestra piel deja producir y por sus propiedades hidratantes y antienvejecimiento, además de actuar como antioxidante, calmante, mejora visiblemente la firmeza y elasticidad de la piel, aunque el escualeno está indicado para todo tipo de pieles, funciona perfecto para pieles secas, deshidratadas o con problemas de irritación.

Elaborado con ingredientes muy suaves para desmaquillar ojos (rímel de aceite) y rostro, con aceite de lavanda natural que además de ayudar a hidratar mejora el aspecto de la piel, fortalece profundamente las pestañas y deja limpia la piel. Además, ayuda al crecimiento de las pestañas y las fortalece. Ideal para remover hasta el maquillaje más intenso.

