El 14 de febrero es el día de las parejas, los amigos y en algunos casos también de las familias. Si quieres probar con algo nuevo que tal estas propuestas para enamorados que te harán decir: ¿Por qué no lo pensé antes? Te aseguramos querrás intentar alguna de ellas.

Paint and Drinks

Una excelente manera de plasmar tus emociones es por medio de la pintura, una manera creativa y divertida que puedes compartir con tu pareja. La temática de esta idea no es nueva y básicamente creas un ambiente (música, velas y un buen vino) para dejar fluir una obra de arte, puede quizá ser abstracta o conseguir alguna musa como una pintura clásica.

Paint and Drinks es una experiencia nueva, puedes intentar pintar con vino e incluso hacer un concurso de quién pinta mejor. También puedes hablar de lo que sentiste al crear la pintura. Compartir el torrente de emociones que ambos dejaron fluir por sus pinceles hasta culminar en el lienzo, ya no tan blanco.

Cuidar de sus cuerpos juntos

Nada como entrenar en compañía. A muchas personas les parece mejor que entrenar en solitario, ya que se motivan y no dejan que el otro se rinda tan fácil. Rodearte con personas que hacen lo mismo que tú siempre será bueno y es algo que de seguro no has intentado en el día de los enamorados.

Olvídate de la clásica cena a la luz de las velas (que igual siempre viene bien) y opta por estas propuestas para enamorados: ir a correr por el parque, en bici o reservar plaza para dos en el Gym más cercano. Recuerda llevar agua y al terminar pueden ir por un batido nutricional para complementar su entrenamiento.

Activa tus cinco sentidos

Puedes crear una idea completamente loca para estimular los cinco sentidos de ambos. Crea ambiente y cubre el sentido del oído con música suave o romántica, prepara una cena o bocadillos con alguna banda en los ojos para estimular el gusto y prende un par de velas aromáticas para el olfato.

Existen restaurantes enfocados en crear experiencias únicas por medio de los cinco sentidos. Intenta conseguir alguno en tu ciudad y reserva una plaza para el día de los enamorados antes de que se agoten.

Fuente: Torongia.