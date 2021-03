Conoce el sistema que te ayudará a tener un closet “saludable”.

Incorporar la sostenibilidad en nuestros hábitos de consumo se dice fácil pero es más complejo al momento de ponerlo en práctica, sin embargo, hay algunos métodos que nos pueden ayudar. Un ejemplo para volvernos más conscientes de nuestro consumo es la Pirámide del clóset sostenible o ético, ¿qué es? A continuación, el Style Team de GoTrendier nos cuenta acerca de este esquema, el cual busca mantener a raya tu consumo de ropa aprovechando lo que tienes por categorías.

Como ves, es una estructura muy sencilla que te brinda la posibilidad de ir renovando tu closet y a la vez, limitar tu consumo o más bien, consumir de manera más responsable.

Evaluémoslo por partes…

Valorar y cuidar la ropa que ya tienes

La mejor manera de ahorrar es… ¡usando lo que ya tienes! Cuidar, reparar y/o renovar lo que ya tienes, es la mejor manera de ahorrar. Además, así le das más vida a las prendas.

Compra menos, elige mejor o, compra aquello que realmente te encante con un must: que sean prendas que duren

Esto es clave para cualquier closet. Tener básicos que te encanten hechos de telas resistentes no sólo te hace alargar la vida de la prenda sino también ahorras muchísimo dinero y si son prendas que adores, ¡qué mejor!

Ropa de segunda mano

Como sabrás, muchas tiendas second hand (como Gotrendier) ayudan a la economía personal pero también a darle rotación a la ropa para que de esta manera se reduzca el impacto que provoca la industria textil. Además si eres compradora, ¡puedes renovar tu clóset de manera sustentable! O, si eres vendedora, ¡mejorar tu economía!

Moda nacional

En este punto podríamos hablar de dos secciones: la ropa hecha en México y la ropa hecha por empresas comprometidas con el medio ambiente. Son dos cosas diferentes, por lo que recomendamos que consumas local (como puede ser el caso de miniempresas o artesanos) para ayudar a la economía de estos sectores.

Moda rápida

No podemos escapar de la moda rápida, esa es una realidad así que, ¡fuera culpa! En lo que debes poner atención es en el consumo y no excederte en medida de lo posible. Recuerda, finalmente es moda rápida y las telas suelen no durar mucho.

Con este esquema creo que podrás mantener tu closet en completo equilibrio y si no, puede ser una gran guía para empezar a ordenar.