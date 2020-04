Entre el calorcito primaveral y el chef creativo interno que sacamos en tiempos caseros, te dejaremos unas recetas en cubitos de hielo. Ya sea para aromatizar el agua, potenciar el sabor de algunas bebidas o hasta tomarlos solos, tipo mini postres. Están de volada y con ingredientes que seguro ya tienes.

Cubitos de hielo en agua simple y mineral

Así como le puedes poner un manojito de menta o hierbabuena, o rebanadas de limón para subir el nivel de tu agua del día, pues en este calor, hazlo en cubitos de hielo. Las recetas van desde frutos rojos, frutas y verduras frescas de la estación en rebanadas pequeñas y formas de brocheta. Por supuesto que las hierbas aromáticas y ¡flores!, –que se ven ultra bonitas e instagrameables, por si andas en esas también–.









Para amenizar tus cocteles

Para esas noches de cyber reuniones o si estás confinada en pareja… o con quien vivas. Las formas creativas de los hielos le dan ese must decorativo. Además de las recetas en cubitos de hielo anteriores, que también aplican, puedes implementar gomitas, brillos, grageas y colores comestibles, fresas en la champaña, hacer jelly shots (con mezcla de gelatina) y smothies con puré de frutas.











Recetas en cubitos de hielo: ¡como postre!

Y aparte chiquitas para que no se diga que se engorda en cuarentena… o bueno sí. En lo que hacía esta búsqueda me tope con cada delicia: con yogurt, aguas de sabor, con leche, frutos rojos, bolitas de melón, con una preparación de horchata y hasta ¡con chocolate! En fin, opciones infinitas, de volada, súper ricas y no todas engordadoras.









Aquí te dejo otra receta de paletas heladas. Disfruta!