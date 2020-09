Tantos meses de cambios de hábitos debido a que nuestro hogar se convirtió en el mundo entero. Así que cambió no solo nuestra vida social y profesional, también la relación que hemos tenido con la piel.

Quizá ahora bebemos menos agua, la dieta también es distinta, dejamos de ir al gym o a hacer ejercicio y ¿quién no ha sufrido de insomnio? El estrés subió, no solo por estar en casa sino por las razones… el miedo, el estrés, el quedarnos sin parte o el total de nuestros ingresos. Y esto se ve reflejado en nuestra piel.

¿Qué ha pasado con la piel durante estos seis meses? La dermatóloga Claudia Aquino, vocera de Vichy, nos comenta que “en consulta se presentaron distintos problemas de la piel y problemas que estaban controlados, volvieron a salir. La gente pensó que por estar en confinamiento se podían hacer a un lado estas rutinas. A veces ni se realizaba limpieza. Por ejemplo, la protección solar se descuidó al casi 100%.”

Independientemente de las circunstancias aunque sean inciertas, no deben de dejarse al lado el cuidado de la piel.

Por eso, hay dividimos en cuatro tipo de necesidades de la piel, para volver a cuidarla y no seguir en este descuido.

4 formas de reconectar con la piel

Si tienes imperfecciones

Se recomienda utilizar productos que contengan ácido salicílico. Este ingrediente se usa desde hace mucho a distintas concentraciones, su efecto principal es prevenir brotes de acné o mejorarlos poco a poco. Dirigido a normal a mixta o seborréica, muy comunes en la población mexicana. Cuando hay acné adulto y/o asociado al cubrebocas (que son personas que lo utilizan durante muchísimas horas).

¿Maskné? La dermatóloga nos dice: “Se recomienda que, si no es personal de salud, se utilicen cubrebocas de telas de algodón de triple capa para tener una protección adecuada. Luego son tan oclusivos que el hablar, el sudor, lo caliente, hacen el ambiente perfecto para que se desarrollé el acné. El algodón no hace fricción tan estricta, ¿por qué? Porque la fricción constante sí altera la barrera cutánea y al hacer esto, se altera el microbioma, que son las bacterias buenas que viven en nuestra piel. Si yo genero un desequilibrio, entonces hay más problemas de acné. Las bacterias buenas de hecho me sirven para prevenir la aparición de estos brotes.”

En el caso de los pacientes adultos que siguen teniendo brotes, que es algo que cada vez se ve con más frecuencia en la consulta. Generalmente más en mujeres mayores de 30 años y no se asocia al ciclo menstrual y es el tipo de piel. Pueden utilizar sin problema el tratamiento con ácido salicílico y ver un perfil hormonal, además de ver si no se tiene que tomar el tratamiento vía oral.

Además, se puede combinar este tratamiento con otras necesidades de la piel, como el antienvejecimiento. “De hecho, muchas de las sustancias antienvejecimiento son hermanas de las que utilizamos en este protocolo. Por ejemplo, el retinol se utiliza en los dos casos,” nos explica Claudia.

Pasos indispensables:

Un gel limpiador,

el tratamiento,

Protector solar especial para pieles seborréicas.

Si quieres fortificar la piel

El ingrediente estrella es el Ácido hialurónico. Da aspecto de frescura e hidratación al instante. Se puede utilizar para todos tipos de piel, aunque lo buscan más las personas que buscan más humectación.

Pasos indispensables:

Humectación,

Contorno de ojos,

protector solar.

Si utilizamos productos con Ácido Hialurónico para máxima hidratación, a veces la sensación de tirantez, es solo sensación, no nos está deshidratando. Y es sensación porque estamos acostumbrados a texturas más oleosas.

Buscas productos antiedad

Ingredientes estrellas: vitamina C y péptidos. Un antioxidante como la vitamina C es indispensable para prevenir el envejecimiento. Hay distintas concentraciones pero lo interesante es la estabilidad. “Los péptidos son sustancias que son cadenas de aminoácidos, nos ayuda a porque vamos disminuyendo la producción de colágeno y tu cuerpo lo degrada más rápido. Los péptidos inhiben la degradación de colágeno o favoreciendo la producción del mismo. Entonces, los péptidos lo que hacen es tratar de mantener el colágeno ahí”, nos cuenta la experta. Puede ser entre los 35 y 50, quizá más.

Lo que se busca es tratar de mantener el colágeno para darnos el aspecto de juventud.

Pasos indispensables:

Shot antioxidante intensivo,

Cremas de día y noche.

Protector solar antimanchas o antienvejecimiento.

Si quieres firmeza en la piel

Diseñado con Proxilane, patente de Vichy, favorece la producción de colágeno y mejora la elasticidad de la piel. Lo que se busca en esta etapa es mejorar el óvalo facial, en cuello y contorno de la cara. Protocolo para pieles de mayor edad, pero puede utilizarse después de los 50 años, cuando son pieles maduras.

Pasos indispensables:

Productos para el cuello y óvalo facial.

Tratamientos más nutritivos.

Protección solar antiedad.

En general: hay que: tratar, corregir y proteger.

“No olviden que la piel es el órgano más grande que tenemos y lo tenemos que cuidar y gran parte de este cuidado es tener una rutina adecuada”, concluye la dermatóloga.

No porque no nos maquillamos en esta época de confinamiento, hay que descuidar la limpieza y el tratamiento y el reconectar con la piel. Hay que pensar que la grasa, sebo y sudiedad pueden ser una barrera al producto y tratamientos que utilicemos pero, ojo, asearse el rostro en exceso tiene consecuencias negativas. Solo en mañana y noche es suficiente.

Uno de los órganos que más resiente el estrés es la piel por lo que sí necesita un cuidado integral, además de dormir, alimentarnos bien.