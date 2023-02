Es un poco difícil no encontrarnos con personas tóxicas a lo largo de nuestra vida, lo bueno es que siempre podemos tomar sana distancia para cuidar de nuestra salud mental. Si alguna vez consigues estas red flags de abuso emocional en alguien, ya sabes lo que tienes que hacer.

Descuidarte para cuidar de él/ella

Ya sea una pareja o amistad tóxica, las personas que suelen abusar emocionalmente tienen la tendencia de presionar para que dejes a un lado tus prioridades (en el momento y a lo largo de esa relación) para que cumplas la de tu agresor/a o satisfagas sus necesidades por encima de las tuyas.

Vampiros de tu tiempo

El tiempo es lo más preciado que tienes y no debes compartirlo con cualquiera, además de que siempre debes dejar tiempo para ti, eres lo más importante de tu vida. Los abusivos/as emocionales succionarán tu tiempo como vampiro, dejándote sin nada para ti.

No estás dentro de ”sus estándares”

Esto tiene que ver con el ideal de pareja tóxica pero también podría suceder con una amiga tóxica. De seguro has estado en alguna situación donde eres criticada debido a no cumplir con lo que esa persona desea que tú seas y sientes que todo el tiempo debes de tener una falsa personalidad para cumplir con lo que “deberías de ser”

No puedes tener opiniones propias

El abuso emocional es un tema muy serio que puede causar daños irreparables en tu ser. En el momento en el que temes decir lo que piensas porque es contrario a tu abusivo/a y sabes que todo acabará mal, ese es el momento en el que debes de huir de allí.

Invalida tus emociones

Esta es una de las más comunes y puede ser la más dolorosa .Si algo te hace sentir mal o incómoda importa, tus emociones importan y a quien no es simplemente alguien a quien necesitas alejar de tu vida. No estás loca, no estás exagerando y no eres dramática por sentir.

Recuerda que lo mejor siempre será hablar tu caso con algún especialista pero estos detalles pueden servir para identificar situaciones obvias de abuso emocional.

¿Alguna vez has sentido estas red flags de abuso emocional?