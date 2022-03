Red flag: ese concepto creado para definir detalles tóxicos y nocivos en una persona. Ya sea en una relación amorosa, amistad e incluso familiares. Todxs lo hemos visto venir y nuestra tendencia a ignorarlas es casi artística. Ya sea por amor, dependencia o miedo, de seguro te suenan algunas de estas señales que viste, pero ignoraste y terminaste con un “innombrable” más en tu vida.

Las malas decisiones pueden convertirse en aprendizaje, pero cariño… ¿cuántas lecciones de vida y en la misma situación piensas permitir? No debes dar grandes libertades en tu vida a personas con actitudes tóxicas, personas que solo desean humillarte, hundirte, utilizarte o menospreciarte y ninguna razón es válida para hacerlo. En el momento en el que aceptes todo ello, el problema crecerá y tú, poco a poco caerás en esa madriguera de conejo que han preparado para ti.

¿Por qué lo hacen?

A todas se nos ha pasado esa pregunta por la cabeza: ¿por qué las personas son así? ¿Por qué simplemente no pueden parar? Y la verdad es que la razón no importa, no hay justificación que valga y punto. A veces las personas actúan de manera irracional sólo porque sí y comprenderlo puede traer un poco de paz.

¿Cuáles son las red flag más comunes?

Los que prometen apoyarte, tus amigos

No deberías utilizar eso, te queda horrible.

No puedes ser amiga de otras personas, necesitas dedicar todo tu tiempo en mí.

Mis problemas y yo estamos primero, luego podrás contarme sobre ti.

Quién promete amarte, tu pareja:

No quiero que actúes de esa manera, me avergüenzas frente a mis amigos.

Ahora tienes pareja, así que no puedes ir a fiestas a menos que sea conmigo.

Si haces eso significa que ya no me amas.

Los que prometen cuidarte, tu familia:

Todo siempre es tu culpa.

Somos tu familia, lo decimos por tu bien.

Que dirán los demás de mí si te ven así.

Aunque no están atados a una clase, sí es muy común escucharlas proviniendo de alguna de ellas. A veces lo mejor es tomar distancia para curarnos de salud mental, aunque en su momento no te parezca lo mejor, créeme que lo será.