Siempre hemos escuchado que tener una dieta balanceada entre carbohidratos, proteínas, lácteos, semillas, frutas y verduras nos ayudará a tener un cuerpo sano, pero ¿qué hay del cerebro? ¿Cómo podemos tener una mente saludable?

Empecemos por el cerebro

El cerebro es un órgano importantísimo, pues se encarga de coordinar funciones que van desde el movimiento muscular, el habla, la visión y hasta las emociones. Por ello, es necesario realizar ejercicios cognitivos, tener descanso suficiente, así como mantener una alimentación saludable.

Ante esto los expertos recomiendan el consumo de frutas y verduras frescas, así como semillas, mismas que sugieren sean adquiridas a granel para fomentar la compra consciente y reducir la merma de productos en casa.

En el libro “This is your brain on food”, de la Doctora Uma Naidoo, especialista en psiquiatría nutricional por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, se menciona un listado de alimentos de consumo diario que ayudan a mantener la mente saludable por sus propiedades nutricionales.

● Granos, semillas y nueces:

Son una gran fuente de grasas, omega y aceites saludables que ayudan a agilizar la función cerebral, así que frijoles, lentejas, chía, legumbres y frutos secos no deben faltar en tus platillos.

● Frutas y verduras:

Espinacas, acelgas, kiwi, manzanas, uvas, pepino, aguacate, melón chino, limón, peras, lechugas, apio, pimientos, tomates… ¿Qué tienen en común? ¡Son verdes! Todos estos frescos tienen mucha vitamina B9.

● Frutos del bosque:

Además de ser antioxidantes, son el aliado perfecto para fortalecer el sistema nervioso. La especialista recomienda consumirlos cuando están maduros, pero si no hay disponibles por temporada, las opciones congeladas, sin azúcares añadidos, son ideales.

● Proteínas:

La carne de ave, mariscos, pescados como el salmón y los huevos son ricos en aminoácidos esenciales para tener una mente saludable.

● Lácteos:

Por su origen, estos productos contienen un gran porcentaje de vitamina B12 y probióticos. ¡Come queso, leche y yogurt diariamente!

Al contrario de lo que se cree, en México tenemos buenos hábitos alimenticios, con una gran variedad de opciones saludables.

Mente saludable: previene el deterioro cognitivo

Si deseas prevenir el deterioro cognitivo, mientras ahorras tiempo haciendo el súper, Te recomendamos productos ricos en vitamina B1, 9 y 12. Te contamos los beneficios de cada una:

● Tiamina (Vitamina B1):

Es la encargada de transformar los alimentos en energía, además es importante para el crecimiento y desarrollo de las células. No tener niveles adecuados en el cuerpo puede ocasionar problemas a nivel cognitivo.

● Ácido fólico (Vitamina B9):

Ayuda a la creación y maduración de células. La deficiencia de esta vitamina afecta, principalmente, a la médula ósea, afectando a los neurotransmisores y a la salud del cerebro.

● Cobalamina (Vitamina B12):

Es indispensable para la formación de glóbulos rojos, regeneración de tejidos y mantiene en buen estado el sistema nervioso.

Como mexicanos tenemos una gran ventaja, en nuestras tierras se pueden cultivar muchísimas opciones de frutas y verduras, además somos líderes en producción de hortalizas y leguminosas, sin olvidar que el queso tipo Oaxaca fue considerado como uno de los 5 mejores quesos del mundo según el ranking de Taste Atlas 2022. ¡Disfrutemos de la amplia variedad de alimentos locales!

Fuente: Jüsto