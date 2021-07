Regreso al cine: cómo hacerlo seguro

Todas queremos un regreso al cine y con la realidad de que hay una nueva ola de Covid-19 pero a la vez el intenso deseo dehacer nuestras vidas como antes del 2020, hay confusión y miedo.

La industria también se ha visto afectada, ya que por meses las salas estuvieron cerradas y la gente sigue confundida si es seguro o no ir al cine.

“Según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) se obtuvieron 2,887 millones de pesos de ingresos en taquillas en 2020 y en lo que va de 2021 se han vendido 15 millones de boletos.”

Yo confieso que sí adelanté mi regreso al cine. He ido poco a poco y con doble cubrebocas, porque así me decía mi instinto, pero para no errarle, mejor te paso las recomendaciones de Susana Ferreira, New Product Development Engineer de The Uncommon Lab, un centro de innovación en el campo de la ciencia de materiales, enfocado en la nanotecnología y en la creación de productos para combatir al SARS-CoV-2, para cinéfilos, empresarios y trabajadores del cine.

Un seguro regreso al cine

La experta nos da pautas para cuando nos urge ya regresar a ver películas a una pantalla enorme (¡cómo lo extraño!).

Para la visitante (cinéfila) segura

Busca en redes sociales qué protocolos están implementando en cada exhibidora. Seguramente sí están siguiendo reglas de sanidad como cadenas, pero, ¿qué tal la sucursal más cercana a ti? Compra los boletos en las apps o por teléfono. Así solo muestras la pantalla de tu celular con sana distancia. Yo te recomiendo que cuando enseñes el código QR, subas el brillo de tu pantalla para que el scanner lo lea mejor y tu ingreso sea más rápido. Usa tu cubrebocas todo el tiempo y solo retíralo cuando ingieras alimentos, al terminar colócalo nuevamente. Esto es súper importante y si te hace sentir más segura, utiliza dos, como yo. «The Uncommon Lab desarrolló Ax-L textil, un recubrimiento antiviral de efecto prolongado, diseñado para prendas textiles y cubrebocas de tela que pudieran estar expuestos a agentes infecciosos. Esta tecnología elimina el 99.9% de virus y bacterias.*” No dejes el lavado de manos. Después de tocar superficies públicas, ir al baño y antes de comer. Aquí te quiero recomendar un producto de esta misma marca (que ahora me enteré que tiene lo de la protección para textiles): una crema para las manos que es muy ligerita, huele muy bien, cabe perfecto en la bolsa y lo más relevante en este caso: el uso de Ax-L Crema, se forma una película protectora para manos, con protección de hasta 12 horas, compuesta por nanopartículas.

Más allá de las recomendaciones que hagamos como individuos, hay que asegurarnos que entre las medidas que sí cumplan las salas estén: que el aforo no sea total, que la ventilación sea correcta (puerta abierta y que el aire esté prendido y los filtros, limpios), y que limpien y desinfecten de manera consciente entre sala y sala.

Mis tips personales para un regreso al cine seguro

Yo les comparto que ya tuve una mala experiencia durante una visita al cine: encontré unas palomitas tiradas sobre un asiento (y el cartón con palomitas encima), por lo que era evidente que no habían limpiado la sala antes de mi función. Así que yo apliqué desinfectante en spray en los asientos en los que me iba a sentar.

Otra es que yo no como en el cine, por lo que no me quito mis cubrebocas para nada. He visto también que hay gente que se compra un refresco o Icy y con el pretexto de «estar tomándolo» durante toda la función no trae cubrebocas. #MACROfail . Lo que yo sí puedo controlar es mi propia protección y es lo que hago.

Elijo las primeras funciones de los fines de semana, generalmente son las menos concurridas. También alguna sala que no sea de alta demanda.

Confío en que estas medidas sean suficientes, además de claro: alimentarte sanamente, hacer ejercicio, no asistir a reuniones en lugares cerrados -ni con los familiares y amigos, mejor en un lugar abierto- y vacunarte.

A mí me ha funcionado, espero también te funcione a ti.

*Si te dio curiosidad como a mí, resulta que este recubrimiento se vende en tiendas departamentales y su página web. También tienen un suero anti maskné que estoy probando, ya les contaré cómo me va.

