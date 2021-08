¡Relajación total con estos 3 pasos diarios!

Necesitamos aprender a darnos nuestro tiempo de calidad porque el estrés y la ansiedad son factores que nos cobrarán factura con el transcurso de los años. Esto, sin duda y tristemente, no falla. Es por eso que es necesario relajarnos y consentir nuestra mente, cuerpo y espíritu con rutinas enriquecedoras.

¿Sabías que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, con 75% de su fuerza laboral bajo esta condición? Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestro país es seguido por China con 73% y Estados Unidos con 59%. Nuestro estilo de vida se caracteriza por andar a las prisas y estresados, ya sea por el trabajo, el tráfico y otros factores que se suman. Por ello, la relajación es fundamental para poder gozar de buena salud física y mental.

Relajación profunda: así funciona

Rutina de skin care

Puedes comenzar con una ducha relajante, utilizando un shampoo facial para limpiar las impurezas de tu rostro dando ligeros masajes circulares por algunos minutos, de esta manera sentirás cómo tus músculos faciales se comienzan a destensar.

Posteriormente, aplicas alguna loción fácil para que sientas la piel revitalizada y preparándola para la absorción correcta del siguiente paso. Por último, pero no menos importante, el suero es la pieza clave para tener una hidratación adecuada en tu rostro y cuello, es cuestión de aplicarlo en forma ascendente por toda la zona para causar un efecto tensor en la piel.

Aromaterapia

¡Qué rica es la aromaterapia! Además, es muy funcional al momento de la relajación debido a que los aceites esenciales son una excelente herramienta para aliviar el estrés, ya que estimula las emociones positivas del cerebro. Los aceites esenciales más utilizados son:

lavanda

manzanilla

mentol

sándalo

pétalos de rosa

Estos aceites tienen efectos relajantes, mejoran el humor y calman los nervios. Lo que puedes hacer es colocar un par de gotas en las palmas de tus manos, frotar durante algunos segundos y oler profundamente, esto te conducirá a un estado de relajación óptimo, incluso puedes aplicar gotas en tu almohada para la relajación nocturna.

Los difusores de aroma que están muy de moda, sirven perfecto para este ritual, incluso cuando estás trabajando, cuando estás de serie, puedes encenderlo y disfrutar de tu aceite esencial favorito. El mío es el sándalo ¿y el tuyo?

Masaje corporal

¿Alguna vez en tu vida te has hecho un masaje corporal? Si no lo has hecho, déjame decirte que estás perdiendo tiempo. Un rico masaje es un must para destensar los músculos después de un día pesado.

Además de estos consejos, recuerda que realizar ejercicios de bajo impacto como yoga, pilates y caminata te ayudarán a liberar endorfinas y por ende, te sentirás más relajado y sin estrés.

Recuerda que el tiempo de calidad es muy necesario para rendir al 100% en el día, tómate un break y date tu spa time en casa, sentirás un gran cambio conforme pasan los días.

Fuente: Torongia