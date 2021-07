Spa BEA(U)TY, salud de pies a cabeza, ¡literal!

Acudí a la invitación de la inauguración para conocer BEA(U)TY; un spa de belleza, salud y bienestar de los más completos que he conocido. La dueña maravillosa, el lugar muy lindo. Además te sugiero aproveches las promociones por lanzamiento, porque créeme: ¡ese lugar tiene todo para despuntar!

La madrina de lujo fue Andrea Torre, actriz y mami blogger con quien hemos compartido en KENA anteriormente; encargada de cortar el respectivo listón inaugural. Después hicimos el recorrido por las tres cabinas de tratamientos, los dos consultorios, el espacio para la estética y el lobby… en la entrada hay un espejo-cuadro de luces muy adhoc para hacerte selfies.

Carmen Ayala, CEO y fundadora de BEA(U)TY, Andrea Torre, madrina de la inauguración

Spa BEA(U)TY tiene de todo

-«Spa BEA(U)TY podría ser clínica» le dije a su creadora, por cierto Carmen Ayala, es una joven emprendedora mexicana que entre lágrimas de emoción durante el brindis inaugural, nos contó que al fin veía materializado su sueño de toda la vida. Le dije esto porque además de ofrecer un amplio menú de masajes y tratamientos con aparatología de última generación, corporales y faciales, presenta por lo menos tres servicios que no encuentras concentrados en cualquier spa: nutrición, podología y… ahí te va: medicina geriátrica.

La cuál si estás pensando que es exclusiva de los abuelitos, te corrijo con un dato que me dieron justo ese día: la medicina geriátrica nos contempla desde que cumplimos 35 años, edad donde se considera que oficialmente empieza el envejecimiento de muchas partes del cuerpo y sustancias que produce el organismo.

Por si fuera poco, también tiene servicios de estética como maquillaje, cabello y diseño de cejas.

Spa BEA(U)TY tiene como slogan la frase «Sé tu propia belleza» y un juego con las letras tipo be your -own- beauty, que se refiere a que cada quien podemos encontrarla, como personas únicas, al interior de cada quien y sin compararte con nadie.













Puedes asistir a que te hagan un plan integral con todos sus servicios o hacer uso exclusivo de alguno de modo individual.

Di que te enteraste en Kena y aprovecha sus promociones por apertura.

Spa BeaUty se encuentra en Insurgentes Sur 1872 Int. 201Col. Florida. Alvaro Obregón. CDMX

Justo frente a la estación de Metrobús Olivo

Citas e informes: 55 39 56 88 26

Te dejo otro dato de utilidad, Catering Full Services & Working Lunch, ese día me llamó la atención el servicio de catering, por bonito, colorido, rico y sencillo… pero lucidor, así que te dejo el contacto de Claudia Uribe @expressoalimentosycafe 51350290 y 5527812562