Si te gustan las series que te conmueven hasta las lágrimas, esas que también te hacen reír y en las que encuentras personajes que se vuelven entrañables, no puedes dejar de ver «This is Us», que por cierto llega a su temporada final.

This Is Us (que puedes disfrutar en la plataforma de streaming Star Plus) es una serie de drama creada por Dan Fogelman. Se estrenó en la NBC el 20 de septiembre de 2016. Protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, y Ron Cephas Jones, refleja la familia de los Pearson y las relaciones de todos sus integrantes a través de los años, interconectando emociones e historias de los personajes de forma profundamente emocional.

Sin spoilers te confirmo que vale la pena cada episodio, que cada personaje es cuidado y claro en su personalidad y forma de vida, que nos recuerda de una manera real cómo todo influye en nuestra vida y que, las cosas que vivimos no nos definen de manera absoluta, pero si traza quienes somos y hacia a donde vamos.

En tiempos en los que hablar del amor «para siempre» y de «formar una familia» de pronto se antoja para no hacerlo o simplemente, parece de otra época, «This Is Us» nos devuelve la posibilidad de creer en el amor de una pareja que prevalece y permanece a través de las innumerables situaciones de la vida de las que rara vez nos salvamos, y que son esas que interrumpen la felicidad o nos recuerdan que la felicidad se compone de instantes y que depende de nosotros hacer de ella el presente, lo que eso signifique.

En esta serie se abordan temas que aún en pleno 2022 siguen siendo tabú desde muchas perspectivas, desde lugares simples y desde otros un tanto complicados: el amor entre personas de distintos estratos sociales, la pérdida de un bebé, la adopción, los duelos, el racismo, la diversidad sexual, adicciones, traumas de la infancia, infidelidades, personas con capacidades diferentes, segundos matrimonios, familias compuestas, trastornos alimenticios, obesidad, alzheimer y muchas otras situaciones de vida con todos sus matices y lo que viven, quienes lo viven.

¿Qué nos enseña This Is Us?

Nos recuerda lo iguales y lo distintos que somos cuando nos amamos entre personas que pertenecemos a una familia y que también puedes ser familia por elección; que de todos siempre hay algo que aprender y que en toda historia hay más de dos versiones, en la serie al menos tres. Nos muestra las luces y sombras de ser padres; como es tocar el cielo al tener hijos e irte al infierno cuando algo va mal con ellos o algo los lastima; los estigmas que pesan sobre los seres humanos, sin importar la edad (niños, adolescentes y adultos); que el amor es amor y que el tiempo solo es algo que filtra las emociones pero que no las transforma. Nos reafirma que es humano cambiar de opinión y equivocarnos (más de una vez) y que todo pasa.

Este drama te lleva en el tiempo, mezclando magistralmente el pasado, el futuro y el presente en la pantalla como si fuera un libro; nos hace relacionarnos con todos los protagonistas y elegir a nuestros preferidos. Refleja la bondad de las personas y porqué algunas son como son y las razones por las que está o no en su poder cambiar. Nos muestra como literalmente nunca es tarde y como hay memorias que nos acompañan toda la vida.

Me encanta que trae un balance de nuevo entre los roles masculinos y femeninos en la serie, lo que aporta cada uno, lo irremplazables que son. Nos hace ver como es cierto que si no aprendemos de las experiencias estamos condenados a repetirlas y que las historias de amor se pueden escribir y editar mientras que tengamos vida. Es una gran elección tanto si quieres disfrutarla solo o compartirla con alguien. Seguramente alguno de sus personajes hará click con tu propia historia de vida. También es lindo ver a través de la pantalla como ha cambiado el mundo en las últimas décadas; el casting es impecable, pero también lo es la ambientación en cada uno de los momentos que son representados.

Esta serie no tiene desperdicio. Nos hace reflexionar sobre los instantes primales de la vida, como lo son el nacimiento y la muerte, nos conecta con diversas formas de vida y de muerte, nos recuerda la importancia de los rituales familiares (si no quieres hablar de tradiciones), y de las fechas significativas, de tener raíces, de reconocernos parte de algo más grande que nosotros mismos.

También nos enseña las grandes acciones que las personas hacemos por amor, el verdadero amor, a pesar de nosotros mismos y sin tono de sacrificio reafirma que vale la pena tener fe en las personas y en las relaciones, aún si casarnos o tener hijos no es nuestra elección. This Is Us es una muestra de varios mundos (personalidades parecidas y antagónicas) que comparten y forman parte de una misma historia. Además nos recuerda que lo que es, es lo que nos toca vivir y que siempre vendrán tiempos mejores (aunque suene a canción).

En mi humilde opinión me parece increíblemente bella y entrañable; real en la muestra de las emociones humanas, en las expectativas que ponemos en los demás y en cómo cambia nuestra vida cuando nos hacemos cargo de nuestras elecciones. Seis temporadas, 106 episodios para recorrer la historia de Jack y de Rebbeca; y de sus tres hijos (los tres grandes) Kate, Randall y Kevin. Lo que significa vivir, amar y soltar para finalmente solo confiar en el proceso y recordar que somos lo que dejamos en los demás.

No se la pierdan y si ya la están viendo, agarren la caja de kleenex para llorar y despedir a nuestra adorada familia Pearson.

Un abrazo,

Karla Lara