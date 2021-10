Nuestro estilo de vida durante el confinamiento pudo haber afectado nuestra salud rápidamente, ya que dejamos nuestros buenos hábitos a un lado y modificamos nuestra rutina diaria. Debido a esto, ¿notaste cambios drásticos en tu cuerpo? La aparición de celulitis puede ser uno de ellos.

Las afecciones en nuestra piel llegan a ser muy comunes, en algunos casos pueden volverse un peligro y en otros, pueden ser de una intensidad menor. Tal es el caso de la celulitis o también conocida como piel de naranja, la cual afecta tanto a hombres como a mujeres.

Esto se debe a la acumulación de grasa, toxinas en capas profundas de nuestra piel; las cuales pueden terminar empujando a las capas superficiales, causando una textura rugosa y abultada como la cáscara de la fruta que le da el nombre.

¿Sabías que en algunos casos, su visibilidad llega a ser escasa por lo que es necesario pellizcar la zona para apreciarla?

Las piernas, vientre y brazos son un blanco fácil para esta alteración estética, aunque existen casos que son visibles en otras partes del cuerpo.

La famosa piel de naranja llega a ser causa de incomodidad e inseguridad en las personas, ya que es considerada antiestética, pero que afortunadamente no implica problemas de gravedad en nuestra salud y en donde la mayoría de los casos son fácil de tratar logrando buenos resultados.

¿Tienes celulitis? Estas pueden ser las razones

Pero, ¿qué es lo que provoca la manifestación de la celulitis? Aquí te tenemos 5 factores más comunes de su aparición y que han causado un aumento considerable de la piel de naranja en los últimos años.

Hormonales

Las mujeres son las que mayormente padecen celulitis en alguna etapa de su vida, ya sea en la pubertad, embarazo, menopausia, etc. Esto se debe al aumento de la actividad estrogénica, por lo que es fácil de detectar y te ayuda a la prevención de los demás factores, en el momento que viene el periodo o que estas en la menopausia, etc.

Estilo de vida

Este factor es el más importante, ya que nuestra rutina del día a día puede ayudar a prevenir y tratarla, es importante ser constante y no tener cambios bruscos. Toma en cuenta que, si no tenías una rutina de ejercicios antes o durante la pandemia, ahora es el momento de proponerte caminatas de 30 minutos o hacer ejercicio desde casa, siempre y cuando no lleves una vida sedentaria. Estar sentado por mucho tiempo llega a perjudicarnos, por lo que es bueno dar un paseo corto de 5 a 10 minutos cada hora u hora y media. Inténtalo, veras cambios increíbles.

Alimenticios

La mala alimentación es la causa de muchas enfermedades en un futuro no muy lejano, los malos hábitos llegan a causar varios trastornos digestivos, impidiendo la eliminación de desechos y toxinas que requerimos evacuar para tener una buena salud. Por ello es importante dejar la rutina de pandemia, sacando lo primero que vemos en el refrigerador, ya que los efectos que nos causan las grasas saturadas, bebidas carbonatadas, la chatarra, etc., nos crean problemas en el cuerpo con facilidad.

Psicológicos

La salud mental también es un punto importante para estar bien con nuestro cuerpo y de lo contrario podemos llegar a padecer de ansiedad, depresión, estrés, entre otros. Las personas que sufren de estos problemas tienen alteraciones circulatorias, las cuales dan paso inmediato a la celulitis. Un tip que ayuda es darte un espacio por la mañana para practicar meditación por lo menos 10 a 15 minutos al despertar, esta es una buena práctica para estar bien contigo mismo y comenzar un día activo.

Genética

Podremos tener la mejor salud, el mejor estilo de vida, buena alimentación, incluso no tener sobrepeso, pero debido a la genética hasta la persona más delgada puede tener celulitis. Este es otro de los factores que es bueno conocer y que mejor, detectarlo a tiempo. Es muy probable que, si tu familia ha padecido de esta afección, hay 90% de probabilidad de que nosotros también la vamos a tener.

Hasta ahora no existe ningún producto que elimine o disminuya al 100% la piel de naranja, pero sí existen tratamientos para la celulitis que te ayudan a corregir estas alteraciones, mejorando el drenaje linfático y ayudando a la eliminación de toxinas.

