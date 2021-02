Elegir tener hijos cuando sea el momento correcto, no cuando lo

dicte el reloj biológico, es la razón por la muchas mujeres deciden

congelar óvulos.

A medida que se retrasa la maternidad, la vitrificación de óvulos (una

técnica en la cual un especialista en fertilidad extrae los óvulos desde

los ovarios y luego un embriólogo los congela o vitrifica) ha

revolucionado la forma y el momento en que las mujeres pueden tener

hijos.

La tecnología logra que las mujeres conserven su fertilidad, lo que hace

que ellas se sientan más tranquilas y menos ansiosas, comenta el

Doctor Eligio Islas de la clínica Eligen.

Sobre la congelación de óvulos: 5 datos

#1

En nuestro país desafortunadamente no existen estadísticas

confiables. Las mujeres piensan que se pueden congelar óvulos a cualquier edad, entonces desafortunadamente las que congelan óvulos en muchos centros especializados son mayores de 35 años.

Según un estudio realizado a 4,200 mujeres durante 12 años en

Barcelona y presentado ante la Sociedad Europea de Reproducción,

asegura que la edad máxima a la que las mujeres deberían congelar

sus óvulos es los 35 y presenta un descenso de la fertilidad según

avanzan los años.

#2

¿Un óvulo congelado a los 33 años es mejor que uno «fresco» a los

40? Sí, es correcto. Es mucho mejor un óvulo a la edad de 33 años que

a los 40. Tendremos más posibilidades de lograr un embarazo.

#3

¿Hay distintas tasas de éxito según la edad y la cantidad de ovocitos

congelados?

Claro que a menor edad existe mayor cantidad de óvulos, por lo que

tenemos un mejor pronóstico. Ya a los 45 a 50 años el porcentaje de

éxito casi es nulo (con óvulos propios).

Después de los 40 años el porcentaje de óvulos de buena calidad es menor del 10% por lo tanto lo adecuado es realizar una ovodonación, es decir, óvulos donados.

Antes de los 35 años el porcentaje del éxito es del 63.3% al 90%

(dependiendo de cada caso y edad de la paciente y número de ciclos

de FIV).

#4

Si las cosas no salen como esperas y llegas a fallecer, ¿qué sucede

con tus óvulos congelados? Te contamos que existen cláusulas donde

vienen opciones para elegir a un familiar, pareja o cualquier persona

que la paciente decida. Quien firme el documento será el dueño de tus

óvulos

#5

Los óvulos no caducan ya que se encuentran congelados a menos

196 grados bajo cero en nitrógeno líquido mientras no les falte nitrógeno,

no caducan.

Actualmente, los óvulos se congelan a una velocidad ultrarrápida de 23,000

grados por minuto, ¿qué beneficio tiene esto?

Para congelarse se meten en un medio que se deshidratan y de esa

manera de forma instantánea o ultrarápida se baja la temperatura, no

se daña su estructura de caso contrario si se va bajando la temperatura

poco a poco, antiguamente la manera de realizarse el proceso dañaba

los óvulos.

Fuente: Eligen.