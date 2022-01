Recordar es vivir amigas. Por eso es importante cerrar ciclos haciendo un recuento de lo aprendido e inmediatamente después abrir ciclos nuevos con lo mejor de lo anterior. Renovarnos, mejorar, crecer, sanar… descubrir. Sigamos con la tercera y última parte del review con el top 2021 de la belleza y salud que tuve la fortuna de experimentar en carne propia y que te recomiendo sin compromisos de ningún tipo.

Por si no has visto la parte 2 del top: click aquí.

Terminemos de revisar el top 2021

7. CEJAS SEMI PERMANENTES SIN TATUARTE

Ya sé que no es nuevo el laminado en cejas, pero con Beautiful Brows and Lashes, sí lo es. Además, no solo las tiñe y define, tiene un plus que las mejora y las hidrata, por eso y más forma parte de mi top 2021.

Otro reto que no había querido experimentar, por el miedo a tener cejas como de plumón permanente. La verdad que queden como quieres y de acuerdo a tu tipo, rostro y preferencia, no es tan fácil. Mucho depende del profesional, la técnica y del producto, es una combinación esencial para no desgraciarte todas las facciones, ya que las cejas parecieran potenciar más áreas de la cara que solamente los ojos.

Yo que soy lampiñona de la cejas, con un tono claro y de la curva al exterior tengo poca definición… y sí, en los 90 y Gwen en No Doubt, ¡era lo más pro! Pero en esta época con Cara, Beli, Brooke, Kim y demás, pues hay que adaptarse, eso sí, siempre respetando tu estilo, solo sé flexible con algunas tendencias… ¡te puedes fascinar como yo!

Beautiful Brows and Lashes adoré su laminado de cejas

Te dejo la nota completa sobre este Laminado en cejas.

8. SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA CHICAS DE HOY… TURURÚ!

Cora Blends tiene intenciones para cada necesidad de nuestros días

«Polvos gasolina para el alma» es su slogan, Cora Blends son mezclas para agregar a tus bebidas y potenciar las áreas donde más te haga falta complementar tu alimentación. Recuerda no sustituyen, complementan.

Ya por 2020 habíamos comprendido la importancia de estar al tiro con lo que metemos a nuestras boquita, la nutrición es clave principal en la salud y las defensas de tanto bicho, virus y demás. Las vidas ajetreadas y las pocas opciones saludables de la calle y las prisas deben ser compensadas de buena manera.

Por eso cuando me presentaron Cora Blends no dudé en probarlos. Además, ya saben que en KENA nos encanta probar los emprendimientos de mujeres mexicanas y conocer sus historias reales.

Te dejo la nota completa sobre la marca y su creadora.

9. ONDAS DE SIRENA EN UNA SOLA PASADA

Disfrutamos mucho hacer esta mancuerna con Revlon Hair Tools y el estilista profesional Alex Chong. De verdad con sus tres nuevas herramientas te peinas en fa!, rápido. Una sola pasada y esto reduce el daño y el tiempo invertido en peinarte. En el confinamiento aprendimos a economizar en lo esencial, esto es prueba de ello.

Soy fan de los peinados messy (es decir, no muy rebuscado ni acicalados, más informales, libres cabelleras pero que te veas arreglada). Las ondas relajadas tipo playeras (por eso le llaman ondas de sirena) quedan súper lindas para looks de día y de vacaciones. Además Alex nos dio toda una cátedra de qué hacer con tu pelo en la playa… incluso en eventos junto al mar como una boda.

Esta onduladora jumbo, que en realidad son tres en una, de verdad es una maravilla que recomiendo a las lacias que quieren darle de pronto un twist a su cabello sin maltratarlo.

Cejas laminadas, traje a la medida

La onduladora para sirenas

Cora Blends para súper mujeres

¡Cuéntame de ti! ¿qué experimentaste en belleza y salud el año pasado? Comparte tu top 2021 con lo que más te favoreció en los comentarios.

¡Gracias y que sea un bello y saludable 2022 para todes!