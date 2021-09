No me dejarás mentir, los suplementos alimenticios se han vuelto parte de nuestra rutina de salud, sobre todo en el último par de años donde hemos necesitado incrementar el sistema inmune y estar más sanas, fuertes y también hay que decirlo… ¡bellas!

Hay suplementos para todo, que si el colágeno hidrolizado para mejorar la piel y articulaciones, los quema grasa, los que elevan nuestra energía, los que desintoxican y un largo etcétera. Yo te mostraré una marca que he probado personalmente este año y me han encantado sus resultados.

También te comparto información fresca de ALANUR ( Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable) para que no te dejes llevar por los productos milagro y lo que pruebes lo hagas de manera responsable sin arriesgar tu organismo, así como el veloz crecimiento de este sector en nuestro país.

INFORMACIÓN SOBRE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

El mercado de Suplementos alimenticios se duplicó en dos décadas.

El mercado de suplementos alimenticios ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento en los distintos países de América Latina. Países como Brasil, Perú, Colombia o Chile, presentan un consumo de estos productos por encima del 40% de su población, indicó ALANUR, organismo que agrupa a las cámaras y empresas líderes de suplementos e ingredientes alimenticios en la región.

Es importante destacar que los suplementos alimenticios son productos nutricionales que ayudan a complementar la dieta habitual de las personas, lo cual, ha sido adoptado de mejor manera por la población latinoamericana con el paso de los años, pues de representar un 3% en las ventas mundiales en 1999, pasó a contar con el 7% antes mencionado para el 2017, lo cual indica que en menos de 20 años se duplicó el número de ventas en la región.

México se posiciona como el segundo mercado de mayor venta de suplementos alimenticios, (después de Brasil) con un 24% del total de América Latina, equivalente a 1,479 millones de dólares al finalizar el 2020.

A pesar de que los suplementos alimenticios funcionan como un aliado nutricional al complementar la dieta normal de la gente sana, que por diversas razones no siempre obtiene todos los nutrientes necesarios con la alimentación, existen distintos retos y barreras para este mercado con la población en general, el cual se relaciona con la desinformación. O sea, que no son un sustituto de la alimentación saludable de ninguna manera.

Suplementos alimenticios Cora Blends

Cora Blends con el slogan “powder fuel, for the soul” algo así como “polvos gasolina, para el alma” es una línea que conocí a inicios de año y desde el principio me gustó por tres razones. La primera, son de una joven mexicana emprendedora, Liz Coraima Campos con 27 años de edad.

Motivo número dos, todos los ingredientes son naturales y veganos con sustento científico. Después de un cambio radical en su carrera, Liz junto a un equipo de químicos y especialistas en nutrición y alimentos, decidió emprender su marca.

Y tres, son polvos de super alimentos que quedan deliciosos en un smoothie mañanero, en un jugo o… yo los he agregado (típico día con prisas), a mi café también.

Cada mezcla, (son 5 diferentes) trae una intención muy adecuada a la mujer actual y las necesidades en su día a día. Tales como ALKALINE que dice “Depúrate de toxinas y pensamientos negativos” (mix de pasto de trigo, moringa, chlorella, nopal y psyllum) o GLOW GETTER “Atrévete a realizar tus metas y sueños, brilla desde dentro” (mezcla de polvo de acai, frambuesa, goji berry, coco, sasha inchi y linaza) o SUPERWOMAN “Saca tu fuerza interior y atréveta a ser tu versión más auténtica” (mix de espirulina, hemp, amaranto, camu camu, moringa y chlorela).

Conócelos todos:

Cora Blends son suplementos alimenticios en polvo hechos a base de las súper foods más destacadas por potentes que la mujer actual necesita para tener una vida completamente rica y balanceada, gracias a la alta densidad nutricional y vitamínica que contienen.

