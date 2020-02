En mis ya varios años disfrutando la ceremonia de la entrega de los Óscares, hay varios vestidos que han llamado mi atención en vivo: esos que me han hecho aplaudir viendo la alfombra roja. Algunos son más exóticos, otros más conservadores y otros más, se han vuelto icónicos por las razones equivocados.

No son los vestidos más famosos en la historia del Oscar, no, son 1) los que se grabaron en mi memoria mientras veía la ceremonia… o 2) que vi después en los resúmenes.

Aquí mi top 15 de recuerdos de ese vestido que me hizo suspirar.

1.- Lupita Nyong’o

Año: 2014.

Marca: Prada.

Por qué lo incluyo: porque simplemente es una BELLEZA. La Lupi se veía espectacular, ese verde/azul contrasta de maravilla con su piel perfecta, es escote resalta con su corte casi a rapa. Su rostro bellísimo lucía al 100 y el vestido era la versión moderna y súper chic de la Cenicienta.

2. Halle Berry

Año: 2017.

Marca: Versace.

Por qué lo incluyo: no, no es el que todo mundo reconoce como uno de los vestidos icónicos (el de las flores en el pecho) pero este look es fa-bu-lo-so. La tela y el corte, la originalidad, el color, la mezcla de texturas contrastan de maravilla con la locura -y divinidad- de sus rizos salvajes.

3. Jennifer Lawrance

Año: 2016.

Marca: Dior Haute Couture.

Por qué lo incluyo: es perfecto. Súper favorecedor para casi cualquier tipo de cuerpo, da la impresión de ser un ave o una especie de sirena. Las transparencias contrastan con lo negro del tul/encaje y de alguna forma ella misma se disuelve… miren el tono de su cabello. Jenni tiene varios icónicos looks pero este pasó sin tanto escándalo y no entiendo la razón.

4. Cate Blanchett

Año: 2016.

Marca: Armani Privé.

Por qué lo incluí: parece una sirena, una hada, una diosa… Si bien no contrasta con su pálida piel, ¡combina! Ese brazalete resalta de manera elegante, como toda ella.

5. Reese Witherspoon

Año: 2015.

Marca: Tom Ford.

Por qué la incluí: porque es un vestido sobrio pero sumamente elegante. Los trajes blancos resaltan en la alfombra roja y creo que van bien con casi cualquiera. Resalta su figura y hasta se ve alta -es muy petite, como yo-. El cabello no me encanta, pero se ve sofisticada.

6. Laura Dern

Año: 2015.

Marca: Alberta Ferreti.

Por qué lo incluí: porque es… ¡súper original! Es como una armadura medieval que poco se ve en la alfombra roja. Pero le ajusta perfecto. El tono es muy distinto a lo que se veía en esa época. Me han criticado mucho a mi Lau de que no luce bien, pero la verdad es que hay varios looks muy buenos entre su «book» de alfombras rojas. Elegí este por original.

7. Jane Fonda

Año: 2018.

Marca: Balmain.

Por qué la incluyo: porque mi Grace es una diosa. A los 80 luce increíble en blanco, en ese corte y en todo el look. Elegante pero a la vez, no se ve para nada «aseñorada». Es sofisticada y con mucha clase. Además, si han visto su IG, sabrán que gracias a ese vestido se dio cuenta que pocas veces necesita un marido… como esa noche que no pudo desabrochárselo y durmió vestida. ¡Ja!

8. Taraji P. Henson

Año: 2017.

Marca: Alberta Ferretti.

Por qué la incluyo: luce simplemente perfecta. Elegante, sensual, una sirena. Yo que no soy fan de la bubi en push-up, en este caso creo que resalta el look completo. Es un ejemplo de cuarentona sexy. La textura y el color la hacen ver como una imagen del pasado, casi vintage.

9. Gemma Chan

Año: 2019.

Marca: Maison Valentino.

Por qué la incluí: desde que lo vi en Twitter quedé hipnotizada. No daba crédito a esa explosión de textura y color. Era como caminar en nubes… ¡con bolsas! (Todo es mejor con bolsas). Como diría una stylist en el programa Next in Fashion: hasta sirve para «esconder» embarazos. Una elección audaz que lució espectacular en la alfombra roja. Perfecta para utilizar sin faja. Ja.

10. Gwyneth Paltrow

Año: 2012.

Marca: Tom Ford.

Por qué la incluí: otra rubia clásica en blanco. No podrán negar que lo que les viene a la cabeza es «señorona». Muy elegante, el corte es favorecedor (aquí sí se necesita faja… como en casi todos los looks hoy presentados) y la hace ver entre una guerrera (vean el brazalete), diosa griega y superheroína. Me dieron ganas de recortarlo y mandármelo a hacer con mi costurera de confianza. El pelo está perfectamente estilizado, queda en perfecta armonía.

11. Hellen Mirren

Año: 2018.

Marca: Reem Acra.

Por qué la incluyo: Hellen es referencia para muchísimas mujeres de cómo se envejece con dignidad, viéndose realmente hermosa. Su vestido no tiene falla y lo luce de manera maravillosa. Es un corte discreto, un tono igual, pero que hace contraste con su joyería y el tono de su cabello. Toda una dama inglesa que sigue viéndose moderna.

12. Zendaya

Año: 2018.

Marca: Giambattista.

Por qué la incluyo: es un vestido juvenil, moderno y sumamente elegante. Con tanto volumen y un color poco común en las alfombras rojas, funciona muy bien. El maquillaje y esos aretes finos contrastan. Y bueno, es tan bonita esta mujer que parecería no tener chiste verse bien, ¡pero lo tiene! Un vestido encantador.

13. Gwyneth Paltrow

Año: 1995.

Marca: Ralph Lauren.

Por qué lo incluyo: porque es de mis primeros recuerdos de adulta. Llevaba ese vestido cuando recogió su Óscar y parecía muñequita de pastel. Era muy joven y a pesar de eso, lució como una figura clásica. Fue, de hecho, comparada con Grace Kelly, ¿recuerdan?

14. Marina de Tavira

Año: 2019.

Marca: J. Mendel.

Por qué la incluí: porque tenía que estar. Es un vestido muy lindo que le queda muy bien. Ella es un ejemplo de una mujer «de a pie» que puede lucir glamorosa y sofisticada, y me refiero a de a pie porque físicamente nos podemos relacionar con ella: the girl next door. Bueno, the woman. #PorqueCuarentona. Una GRAN actriz (sí, yo sí la amé en Roma), que brilló todo el año pasado y me pareció justo incluirla con este delicado vestido, de uno de mis tonos favoritos.

15. Jennifer Laurence

Año: 2013.

Marca: Christian Dior Couture.

Por qué la incluí: porque «perfección». Qué bárbara. Ese peinado que lleva, el maquillaje de los ojos, la joyería discreta… todo combina con el vestido de «diva de los 50s» que la hace lucir muy elegante y clásica, a pesar de ser tan joven. El vestido blanco en general a ella le da mala suerte… pues en este año tanto en los Óscares como en los Globos de Oro llevaba ese tono y en ambas ocasiones… ¡se cayó! Aunque, si lo pensamos bien, quizá también le daba buena suerte, ¡se quedó con todos los premios! Golpeada, premiada y muy sofisticada.

La pilona: Angelina Jolie

Si bien este vestido no resaltó por su belleza (aunque sí es muy lindo y le queda perfecto), se hizo viral gracias a la pierna. En realidad, la pierna se hizo viral gracias al vestido, ¿lo recuerdan?

Año: 2012.

Marca: Atalier Versace.

La famosa

pierna de

La Jolie