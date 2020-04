Tengo que confesarlo: no sé hacer lagartijas. No soy precisamente fuerte, pero me cae muy gordo no poder hacerlo correctamente. Así que me puse como tarea aprender a hacerlas.

¿Qué necesitas saber para hacer lagartijas?

Que hay una técnica y muchísimas variantes. Me di a la tarea de buscar un video que nos muestre bien cómo hacerlas y me encontré con uno que les comparto, ¡es fantástico!

En él vemos desde súper principiantes hasta intermedios avanzados. De manera sencilla. También es importante que observes cómo coloca los brazos, en un ángulo de 90 grados, con las manos hacia el frente (no hacia adentro), con los dedos separados.

Lo único que necesitas es un tapete de yoga o una toalla. Puedes utilizar también algún tipo de colchoncito para las rodillas para empezar (si no te lanzas directamente a hacerlo sin rodillas en el suelo). ¿Qué puedes usar? Una toalla enrollada o una camiseta.

Ropa cómoda, con la que puedas flexionar los brazos sin que te roce ningún sitio.

¡Eso es todo! ¿Estás lista? Pues manos a la obra.

¿Viste qué sencillo? ¡Pues yo ya voy a comenzar! ¡Deséame suerte!