Ya casi casi llega el invierno y con ella, una propuesta que podría ser una de las más interesantes que hayas podido usar este año. Los pantalones rojos serán clave para esta temporada, así que prepara tu clóset y selecciona los outfit para esos días.

Hay mueres que seguro no dudarán de usar un jean rojo pasión, pero hay quienes aún no estarán muy convencidas de lucir este color como el predominante en su outfit de invierno. ¿Por qué no atreverse al cambio cuando la moda está de nuestro lado?

Pantalones rojos #1

Esta opción es muy fresca y sport de pernera ancha y larga de talle alto, protagonizado con un rojo intenso. Es un jean muy casual que encaja perfecto con deportivos combinados con la camisa del día.

Uno de los secretos del rojo, es que puedes combinarlo fácil aunque no parezca; por ejemplo; este pantalón combina con blanco, negro, tonalidades pasteles y hasta marrones suaves.

Un look más fresco, de rojo para el invierno. Foto: Zara

#Red 2

Si aún el rojo intenso no te convence, puedes optar por una tonalidad granate tal como sale en la imagen, con el corte ‘full length’, uno de los favoritos de la temporada.

Este corte es favorecedor para nosotras, el simple hecho de poderlo combinar con varios estilos de zapatos, ya es ganancia. Unas sandalias, deportivos o botines. ¡Solo es cuestión de tu gusto y del día!

Este podría ser el outfit rojo de tu día. Foto: Zara