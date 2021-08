Yoga flowt: primer estudio flotante de Yoga… ¿Irías?

¡Si! estamos hablando de Yoga Flowt, el primer estudio flotante de yoga en la Ciudad de México. Este tipo de yoga originario de California, se practica en el agua sobre una tabla similar a las que se utilizan en el paddle surf, llamada paddle board yoga, destinado a ofrecerte esa calidad de vida «interior» para que aprendas a conseguir la paz (de adentro hacia afuera).

Y hablando un poco de la historia de Yoga Flowt…

Fue fundado en 2018 por Adriana Romandía Gómez, publicista de profesión y certificada como “Sup Yoga Teacher Training” en Los Ángeles California por Yogaqua, uno de los estudios líderes en Sup Yoga y referente a nivel mundial.

Gracias a esta iniciativa (muy maravillosa para nosotras) las clases han sido de forma constante en la Ciudad de México. En Acapulco, en la Laguna de Tres Palos en 2018 y 2019; en Tres Vidas, Acapulco, durante la Semana Santa de 2019, y como parte de las actividades deportivas de la Casa Club con otros centros especializados como Siclo.

Tenemos el testimonio real de una practicante de yoga, quien además es la Directora de Yoga Flowt, Adriana Romandía: “Llevo 8 años practicando Yoga y poco a poco la disciplina se fue convirtiendo en una prioridad. En esta aventura de emprendedurismo lo que busco es crear mi propia marca. Yoga Flowt es más que un negocio, es un proyecto de vida que me apasiona y me permite combinar y conectar dos de las cosas que más amo, el yoga y el pensamiento estratégico aplicado en desarrollo de negocio, construcción de marca y comunicación”.

Pongamos de moda el Sup Yoga

Actualmente en México, el Sup Yoga no es conocido y la categoría de estudio flotante no existía como tal. Aquellos que han tomado una clase, lo descubrieron estando de vacaciones. Por lo tanto, es una actividad que se queda sin continuidad y se pierde el interés. Yoga Flowt es el primer estudio en CDMX que ofrece ir a tomar una clase de Sup Yoga con frecuencia y en forma, con un instructor especializado, con equipo adecuado, en instalaciones deportivas y que permita, integrar a este tipo de Yoga, que es completamente diferente, a otras actividades y disciplinas deportivas que se realicen.

“Mi práctica me llevó a encontrar una oportunidad. Lo que detecté a nivel negocio es que, en los pocos lugares donde puedes encontrarlo en México (zonas de playa) es un servicio básico sin diferencial ni valor añadido. No existe gente profesional que promueva la disciplina ni tampoco el equipo adecuado para poder practicar sin problemas y con fluidez”, añadió Adriana Romandía.

En los pocos estudios de Sup Yoga que existen en el país, por lo regular las tablas para la práctica no son las adecuadas, suelen ser tablas de surf y paddle surf. Las tablas utilizadas en Yoga Flowt, fueron diseñadas y manufacturadas específicamente para esta disciplina, vienen directamente de Boga Paddel & Surf Company y el estudio de Dave Meyler, el diseñador diseñador del paddle board yoga.

Yoga Flowt, ¿cómo se practica?

El tipo de yoga que se practica sobre la tabla es hatha tradicional. Para principiantes, el Sup Yoga es una forma diferente y divertida de acercarse al Yoga, los intermedios y avanzados pueden profundizar más y llevar su práctica a un siguiente nivel; experimentar algo similar al Power Yoga o Rocket Yoga, con la ventaja de hacerlo en un medio noble y de bajo impacto como es el agua.

Esta práctica tiene múltiples beneficios, permite alcanzar niveles más profundos de concentración y conexión, se logra un mayor control corporal. Al mismo tiempo que da una energía positiva y la sensación de paz y tranquilidad.

Las clases duran aproximadamente 50 minutos y se componen de una serie de posturas básicas adaptadas a la tabla de paddle board yoga. La sesión termina con una meditación flotante. Suena relajante y estimulante para iniciar o continuar un trabajo constante espiritual y muy personal (depende de tu caso).

Toma nota:

Las clases de Sup Yoga con Yoga Flowt son los días lunes y miércoles 7PM y sábado 9AM. En las instalaciones del Centro Deportivo Coyoacán. ¿Te animas?

Mira esta galería de imágenes para que tengas una idea de cómo es el mecanismo de esta actividad relajante:

Fuente: SupYogaStudio