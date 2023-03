Los botes de basura, ¿realmente son tan necesarios? De hecho no lo son si lo que deseas es reducir tu impacto ambiental. He aquí estos tips para entrar en el mundo Zero Waste por medio de la basura cero.

Estadísticas

En promedio, un hogar produce unas 2 bolsas de basura grandes a la semana, esas serían unas 104 bolsas de basura al año. ¿Y si te digo que podrías reducir esa cifra de manera muy considerable? Para todos es distinto pero me topé con el blog animal de Isla donde Mariana Matija nos cuenta que logró reducir considerablemente su basura a dos paquetes al año.

Basura cero y residuo cero

Entre las diversas maneras de reducir a esa increíble cantidad los desperdicio debes comprender que basura cero y residuo cero no son lo mismo. La basura cero es lo que no puede ser reutilizado de alguna forma, el residuo cero sí. También encontramos acá el residuo orgánico que puede ser devuelto a la naturaleza entonces quedaría de esta forma.

Grupos

Residuo orgánico: Todo aquello que puede volverse compostaje y alimentar a la madre tierra con ello, sirve para abono de plantas.

Residuo cero: Es aquel resido que no es orgánico pero puede ser reutilizado de alguna forma. Ejemplos: vidrio, tela, cartón, etc. El residuo cero, comenta Mariana, va en un recipiente de cristal para que podamos ser conscientes de nuestra propia basura. De esa forma no tapamos aquello que deseamos esconder y no ver como un problema.

Basura cero: Es aquello que no es orgánico ni tampoco puede ser de alguna forma reutilizado, en este caso lo mejor será simplemente botarlo.

El gran paso

Cualquier inicio es buen inicio. Si deseas ser un poco más consciente sobre la basura que generas puedes comenzar desde cualquier lugar. Mientras tanto, te recomiendo leer este post del blog citado anteriormente para conocer de primera mano lo que esta increíble mujer ha hecho para cambiar su vida y ser más amigable con el planeta isla que somos.

¿Qué te parece la idea de basura cero y residuo cero?