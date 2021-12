¿Que te vas solamente el fin de semana? Es decir: que te vas en viernes y vuelves el domingo, o los días que sean pero serán dos noches o menos. Di que sí al viaje express y sácale todo el provecho sin estresarte más, sí, aún si fuera de trabajo, te damos tres planes para que sea un fin muy productivo y benéfico.

Una actividad local

Por aquello de “dónde fueres haz lo que vieres”, habrá sitios donde algún monumento, museo, probar un platillo o bebida, recorrer cierta calle o incluso comprar algún souvenir del lugar son imprescindibles y no hay oportunidad igual en el resto del mundo. Nunca sabemos si regresaremos a un sitio y aunque lo hagamos, todo cambia. Que tu meta sea realizar, por lo menos, una actividad típica o exclusiva de ese destino en este viaje corto. Es como si fueras poco a París y no fueras a la Torre Eiffel o a Italia sin probar su pizza.

Una actividad relajante

Oh sí, el viaje corto suele ser estresante porque corta abruptamente tu rutina de vida y nadie te recupera las horas que esperas en el aeropuerto, los traslados y córrele que se acerca el check out, estrésate más porque no das con tal sitio… y abrúmate de todo lo que hay que hacer en este mini viaje express. Así que compénsate otorgándote una hora, no te pido más, aunque si puedes crecerla mejor: págate un masaje relajante, date un baño en tina, échate una siesta en el camastro, tómate un coctel mientras oyes música, lee al pie de la alberca o contempla el río, pide el desayuno a la cama, etc.

Una actividad re-creativa

Esta meta es para una mujer intrépida que enriquece su vida con hacer algo novedoso. No es igual que el punto uno, ya que las siguientes actividades pueden o no, ser locales. Y como la creatividad es inteligencia, ya tu sabrás elegir para este viaje express entre una exposición de arte urbano, un show al aire libre, la cata exótica o los chapulines con chile, la clase de surf, el tobogán más grande del parque acuático, el tour de ballenas, snorquelear el arrecife o tan sencillo como dejarte hacer una caricatura en la plaza principal.

Una actividad extra, de color verde

Y ya que andas por ahí dando la vuelta al mundo en 3 días, siempre-siempre-siempre hallarás el momento para realizar una actividad buena para ti y la humanidad. Mejor regala algo de comer a quien pida dinero, crúzale la calle a quien lo necesite, sirve agüita a un animal callejero, limpia tu rededor de playa, recoge las colillas que te encuentres, reporta un incidente, llena una bolsa con basura tirada inapropiadamente, sonríe o da palabras de aliento a un desconocido… en fin, es mucho lo que puedes hacer y más en lo que repercute.

Lee aquí más tips para un viaje corto, express o de fin de semana.