¿Quién dijo que el invierno es puros grises, blancos y azules? La reina de las Nieves de esta época se viste a todo color. Las propuestas abrigadoras en full color son la tendencia de esta temporada invernal. No se quedan atrás esos tonos neon, eléctricos ni iridiscentes del verano pasado. Vamos con ideas.

Empeluchada

Para comenzar el peluche, faux fur o tendencia Teddy bear de los abrigos que fusionan la rockstar que llevas dentro con la glamurosa Barbie, nos presentan una de las más fuertes propuestas abrigadoras en full color de esta temporada. Y no solo abrigos, también faldas, vestidos y por supuesto botas veremos desfilar por todos lados conservándonos bien calentitas en rosa, amarillo, azule eléctrico y demás.

Rompevientos Iridiscente

Otra tendencia máxima del FW ’22 son los rompevientos y casacas iridiscentes. Ya veíamos esta tela galáctica en faldas, pantalones y vestidos. Pues con estas abrigadoras, pero ligeras prendas, estaremos de lo más in. Además, combinan con todo y bien te cubren también de los días ventosos con lluvia y son de lo más fácil del quita-pon. Deja que los tonos metálicos y cromados te den un tinte futurista.

Suéter con caricaturas

Otra tendencia fuerte de prendas abrigadoras en full color son los suéteres de punto con cómics, dibujos y caricaturas. Que si viviste los ochenta te harán decir: «ojalá los hubiera guardado» pues son los herederos directos de esa colorida década. Ya sean navideños o no, personajes vintage o no, tiernos o no, el chiste es que estas prendas tengan mucho color y personajes en plan caricaturesco.

Cuéntanos en los comentarios qué te parece la propuesta full color de este invierno 2022-23.