Seguramente has pasado por un momento de estancamiento en tu dieta y sientes que ya nada funciona. ¿Sabes por que pasa eso? Hoy te diré algunas razones que lo explican.

Puedes estar haciendo la mejor dieta del mundo, incluso las que hacen las estrellas con mejor figura: Shakira, JLo, las Kardashian, Victoria Beckham y puedes llegar a un punto donde no ves avance. Resulta que los malos hábitos te hacen quedarte en ese escalón que puede llegar a frustrarte rápidamente.

Las expertas en nutrición siempre recomiendan una serie de actividades y recomendaciones al momento de empezar dieta. Hasta cambiar el estilo de vida es recomendado en estos casos. La idea no es dejar de comer, la idea es adquirir hábitos alimenticios correctos para que notes los cambios en tu cuerpo.

4 razones por las que tu dieta no funciona

Pero sabes realmente, ¿qué puedes estar haciendo mal? Aquí te dejo 4 razones por las que tu dieta no funciona.

1- El sedentarismo

Por más que te limites en comer lo que no debes y cumplas al pide de la letra la dieta mágica de las estrellas, no tendrás resultado fructíferos. Es necesario incluir una rutina de ejercicios, caminatas, o cualquier deporte que te ayuda a quemar calorías y a combatir el sedentarismo que tanto nos hace daño.

2- ¿Crees mucho en los alimentos light?

Los productos light son muy populares en la actualidad, pero muchos de ellos no son realmente saludables. En su gran mayoría son altamente procesados, altos en sodio y en edulcorantes artificiales.

Al saber que estos productos contienen una reducción calórica, abusamos de la confianza y consumimos mas de o recomendado y esto también hace daño. Conversa con tu nutrióloga y que ella te indique las medidas, porciones o cantidades necesarias.

3- Comer fuera de casa ¡siempre!

Esta permitido darse un gusto pero solo “de vez en cuando”. Si eres de las chicas que come seguido fuera de casa, pues estas contribuyendo a que tu dieta no funcione. Recuerda que la comida fuera de casa no sana, contiene más sal, más aceite y más azúcar de lo que piensas. Nada como la alimentación segura de casa, hecha por ti, mamá o quien sea.

4- No desayunar

Seguramente no desayunas por el trajín de las mañanas ¿cierto? Pero esto es un enemigo rotundo para lograr bajar definitivamente esos kilitos que tienes de más.

El desayuno activa y acelera tu metabolismo (y si eres del lento, pues desayunar es la clave necesaria para tu dieta). Lo más recomendado es hacer un buen desayuno, con todos los nutrientes para que durante el dio, tu cuerpo tenga calorías que quemas y no haya un efecto rebote en el proceso.